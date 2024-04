Świetna nowość w Gmailu. Będziecie zachwyceni

W dzisiejszych czasach posiadanie skrzynki mejlowej to absolutna konieczność. Gmail zawdzięcza swoją popularność nie tylko temu, że jest częścią Konta Google. Przyczynia się do tego też oferowane wielu przydatnych, dodatkowych funkcji. Najnowsza z pewnością zostanie z radością przyjęta przez użytkowników.

Łatwiejsze zarządzanie subskrypcjami w Gmailu

Już w październiku 2023 roku firma z Mountain View ogłosiła, że ułatwi użytkownikom Gmaila wypisywanie się z list mejlingowych. Od lutego 2024 roku Amerykanie wymagają, aby nadawcy masowych wiadomości dodawali do swoich e-maili przycisk, za pomocą którego odbiorcy mogą zrezygnować z subskrypcji. Standardowa praktyka jest bowiem taka, że link do rezygnacji z otrzymywania (zwykle spamowych) wiadomości znajduje się na ich końcu i często nie jest on wyraźnie widoczny. To zdecydowanie utrudnia wypisanie się z listy mejlingowej.

Kalifornijski gigant zamierza jeszcze bardziej ułatwić zarządzanie subskrypcjami. Użytkownik platformy X, posługujący się nickiem AssembleDebug, odkrył, że w najnowszej wersji aplikacji Gmail na Androida (2024.04.07.622678535.Release) pojawiła się całkowicie nowa sekcja – znalazła się ona w menu hamburgerowym w lewym górnym rogu.

Nosi ona nazwę Manage Subscriptions (pol. Zarządzaj subskrypcjami) – po jej kliknięciu użytkownik zostaje przeniesiony do sekcji aktywnych subskrypcji. Według portalu PiunikaWeb powinny się tam znaleźć wszystkie listy mejlingowe, do których zapisany jest właściciel konta wraz z logo nadawcy oraz przyciskiem do wypisania się z subskrypcji.

źródło: PiunikaWeb

Funkcja ta wciąż nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników, aczkolwiek na Reddit jest wątek, w którym internauci zgłaszają, że opisywana nowość pojawiła się również w ich aplikacji, choć u nich także lista subskrypcji jest pusta. Należy się spodziewać, że firma z Kalifornii niedługo udostępni tę (działającą już) funkcję każdemu właścicielowi konta, bo wygląda na to, że prace nad nią są na ukończeniu.

Google ułatwi też zarządzanie rozszerzeniami w Chrome

Gigant z Mountain View nie tylko chce ułatwić zarządzanie subskrypcjami w Gmailu, ale też rozszerzeniami w przeglądarce Chrome. Gamer Stones zauważył zmiany wizualne i funkcjonalne w Menu Rozszerzeń. Zawiera ono dwie opcje: Zarządzaj Rozszerzeniami i Odwiedź Chrome Web Store. Kliknięcie pierwszej przenosi na stronę chrome://extensions, natomiast drugiej do chromewebstore.google.com.

Pojawiła się też nowa opcja, umożliwiająca wyłączenie wszystkich rozszerzeń jednym kliknięciem. Ponadto użytkownicy zobaczą, które rozszerzenie ma dostęp do aktualnie wyświetlanej strony internetowej. Serwis Gamer Stones zyskał dostęp do opisywanych nowości po aktywacji flagi Extension Menu Access Control (chrome://flags/#extensions-menu-access-control) w wersji 125.0.6398.0.