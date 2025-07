Taki będzie Google Pixel Watch 4. Specyfikacja w sieci

W sieci pojawiła się specyfikacja smartwatcha Google Pixel Watch 4. Wychodzi na to, że rewolucji nie będzie, jednak można mówić o pewnym postępie względem poprzedniej generacji.

Firma Google oficjalnie potwierdziła, że 20 sierpnia 2025 roku zorganizuje premierowe wydarzenie, poświęcone smartfonom z serii Pixel 10. Podczas tej samej imprezy najpewniej zobaczymy także najnowsze zegarki giganta z Mountain View: Pixel Watch 4 w rozmiarach 41 mm i 45 mm. Do sieci już teraz jednak, przedwcześnie, trafiły informacje na temat tych smartwatchy.

Specyfikacja Google Pixel Watch 4 w sieci

Sercem nowego zegarka będzie ten sam procesor, który napędza poprzednika, a więc Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. Tym razem jednak wesprze go koprocesor M55, a nie M33, co powinno przełożyć się na płynniejsze działanie funkcji w tle, jak również narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Google Pixel Watch 4 zyska też nieco pojemniejszy akumulator. W wariancie 41 mm urośnie z 307 do 325 mAh, a w wersji 45 mm – z 420 do 455 mAh. Trudno powiedzieć, jak przełoży się to na realny czas pracy, ale według nieoficjalnych informacji będzie można liczyć na, odpowiednio, 30 i 40 godzin działania z włączonym ekranem (AoD). W tym kontekście warto również wspomnieć o innej nowince, a mianowicie obsłudze „ładowania bocznego”.

Google Pixel Watch 4 (źródło: 91mobiles)

Podstawowe parametry wyświetlacza zostaną takie same, ale zaoferuje on nieco wyższą jasność maksymalną – już nie 2000, lecz 3000 nitów. Dzięki temu widoczność w pełnym słońcu powinna stać na bardzo wysokim poziomie. Tymczasem proponuję szybkie porównanie:

Google Pixel Watch 4 Google Pixel Watch 3 Wyświetlacz LTPO AMOLED,

1-60 Hz,

320 ppi,

do 3000 nitów LTPO AMOLED,

1-60 Hz,

320 ppi,

do 2000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 + M55 Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 + M33 Pamięć 2 GB SDRAM,

32 GB eMMC 2 GB SDRAM,

32 GB eMMC Akumulator 325 mAh (41 mm),

455 mAh (45 mm) 307 mAh (41 mm),

420 mAh (45 mm) System Wear OS 6 Wear OS 5

Co jeszcze zaoferuje Google Pixel Watch 4?

Serwis Android Headlines, będący źródłem tych rewelacji, przedstawił również listę sensorów, w jakie zostanie wyposażony smartwatch Google Pixel Watch 4. Przedstawia się ona następująco:

kompas,

czujnik podczerwieni (SpO2),

wielofunkcyjny czujnik elektryczny (EKG),

optyczny monitor tętna,

wysokościomierz,

żyroskop,

3-osiowy akcelerometr,

barometr,

magnetometr,

czujnik światła otoczenia,

czujnik UWB.

Tak, jak już wspominałem, premiery spodziewamy się w drugiej połowie sierpnia. Wcześniej do sieci trafiły także rendery smartwatcha Pixel Watch 4, a niedawno dowiedzieliśmy się, że Pixel Watch 4 ma trafić do sprzedaży w pięciu wersjach kolorystycznych, których nazwy to: Black/Obsidian, Gold/Lemon, Moonstone, Silver/Iris oraz Silver/Porcelain.