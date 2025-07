Duży bank zmieni adres strony logowania. Taki będzie nowy

Jeden z popularnych w Polsce banków zaplanował sporo prac w swoim serwisie transakcyjnym. W związku z tym przekazuje kilka istotnych wiadomości dla swoich klientów. Zapowiedziano m.in. zmiany na stronie logowania oraz w linkach, a także ograniczenia w działaniu wybranych usług.

Ograniczenia dla klientów mBanku

mBank ma kilka ważnych wiadomości dla klientów. Przede wszystkim w najbliższy weekend, w nocy z 19 na 20 lipca 2025 roku, przeprowadzi modernizację systemu. Z uwagi na wdrażane zmiany klienci tego banku nie będą mogli:

płacić kartą w internecie w godzinach od 2:30 do 11:00,

zalogować się na konto bankowe w internecie oraz aplikacji mobilnej w godzinach od 2:30 do 11:00,

korzystać z usługi mLinia, gdyż w tym czasie pracownicy infolinii nie będą mieli wglądu w dane bankowe.

Co ważne, klienci będą mogli przez całą noc płacić kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach czy pobierać pieniądze z bankomatów.

Wielkie zmiany w serwisie internetowym mBanku

mBank planuje zmienić wygląd strony logowania do kont bankowych. Nowa odsłona witryny ma być bardziej spójna i dopasowana do stylu strony informacyjnej. Zostanie też podzielona na dwie strefy – do logowania oraz z ważnymi komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Klienci mBanku zauważą także zmiany w adresie strony do logowania. Nowy adres będzie prezentował się następująco: https://online.mbank.pl/connect/Login. Co istotne, bank zadbał o przekierowanie do nowej strony, jeśli więc klient wpisze w przeglądarkę stary adres, zostanie automatycznie przeniesiony pod nowy link. Ważne jest, aby dla bezpieczeństwa zawsze zweryfikować cały adres. Wprowadzenie danych do logowania na fałszywej stronie może narazić klienta na przejęcie jego konta czy nawet na utratę zgromadzonych środków.

Bank informuje też, że wyłącza opcję logowania przy użyciu numeru karty jako identyfikatora. Instytucja instruuje klientów w wiadomościach wysyłanych na skrzynkę w serwisie transakcyjnym oraz w aplikacji, w jaki sposób przejść na logowanie identyfikatorem lub nazwą użytkownika.

Odświeżona zostanie także strona logowania mBank CompanyNet. Zmieni się:

adres strony do logowania,

sposób logowania do bankowości,

wygląd serwisu transakcyjnego,

wygląd i sposób logowania do aplikacji mobilnej.

Wszystkie zapowiedziane zmiany mają zostać wdrożone w drugiej połowie lipca 2025 roku. Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno mBank zaoferował klientom możliwość płacenia za zakupy pierścieniem płatniczym.