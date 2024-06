Pierwsze grafiki Google Pixel Watch 3! Komuś się przytyło

W październiku, obok nowych smartfonów Pixel 9, zobaczymy kolejną generację smartwatchy Google. O ile telefony zyskają nowszą stylistykę, o tyle Pixel Watch 3 będzie niemalże identyczny względem poprzedników, jeżeli chodzi o wygląd. Z wyjątkiem jednego szczegółu.

Pierwsze grafiki

Skąd taka pewność w słowach powyżej? Otóż informator OnLeaks wspólnie z 91mobiles udostępnił rendery w wysokiej jakości, na których widać urządzenie. Jako że ten duet ma dość dużą wiarygodność w kwestii sprawdzalności tego typu informacji można zakładać, że to co zobaczycie poniżej to faktyczny wygląd Google Pixel Watch 3.

Render Google Pixel Watch 3 (Źródło: 91mobiles / OnLeaks)

Jak widać, „trójka” nie zamierza zrywać z designem zapoczątkowanym w pierwszej generacji smartwatchy i kontynuowanym w 2023 roku w kolejnej iteracji. Zegarek otrzyma więc okrągły wyświetlacz z mocno zaokrąglonym brzegiem i obrotową koronką z prawej strony obudowy. Według przedpremierowych informacji, całość będzie funkcjonować na WearOS, a średnica ekranu nie zmieni się ani o milimetr względem poprzednika i wynosić będzie 1,2 cala.

Na grafikach widać zegarek w czarnym wariancie kolorystycznym z dopasowaną, silikonową opaską. W ramach przypomnienia – poprzednia generacja występowała dodatkowo w opcji szarej, białej i błękitnej.

Zegarek Google rośnie w oczach

W przypadku zegarków grubość koperty ma duże znaczenie. To od jej wymiarów poniekąd zależy, jak czasomierz będzie przylegał do nadgarstka i czy będzie ładnie chował się pod mankietem koszuli. Nowemu Pixel Watch 3 będzie jednak bliżej do G-Shocka niż do klasycznego garniturowca.

Render Google Pixel Watch 3 (Źródło: 91mobiles / OnLeaks)

Wciąż dostępny Pixel Watch 2 mierzy 41 x 41 x 12,3 mm, natomiast serwis 91mobiles podaje następujące wymiary następcy: 40,79 x 40,73 x 14 mm. O ile zatem szerokość i długość koperty nie ulegną gigantynczym zmianom, to wysokość zmieni się aż o 13%. Skąd taki przyrost?

Jedną z możliwości takiego stanu rzeczy jest większy akumulator. W bazie Dekry i Safety Korea pojawiły się wpisy, które dotyczą najprawdopodobniej nowego smartwacha Google. Sprzęt o nazwie modelowej G1QME trafi na rynek z ogniwem o pojemności 307 mAh. Pixel Watch 2 otrzymał natomiast akumulator 304 mAh.

Czy większa o 3 miliamperogodziny bateria mogłaby odpowiadać aż za taki wzrost wymiarów urządzenia? Czy może dochodzi do tego kwestia innych lub nowych czujników? Przekonamy się w dniu premiery urządzenia, które zadebiutuje wraz ze smartfonami i większym modelem zegarka, Pixel Watch 3 Pro w październiku tego roku.

Jako że w tym roku Google rozpoczęło dystrybucję swoich smartfonów na terenie Polski, jest bardzo duża szansa, że zegarki pojawią się u nas w dniu globalnej premiery. Jest zatem na co czekać.