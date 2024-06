„Stare” HBO Max to teraz po prostu Max. Jak wyglądają ceny w Play?

Serwis HBO Max dotknął rebranding. Teraz ta usługa VOD nazywa się Max i od 11 czerwca oficjalnie działa w Polsce. W związku z tym pojawiły się pytania pokroju: co się zmienia, jeśli opłacam HBO Max razem z rachunkiem w Play? Fioletowy operator odpowiada.

HBO Max już w Polsce

Nie ma już HBO Max. Za to jest platforma Max, która została uruchomiona w miejsce starego serwisu i działa w Polsce od 11 czerwca 2024 roku. Przy okazji osoby opłacające usługę mogą zdecydować, z jakiego pakietu chcą od teraz korzystać i – przede wszystkim – ile za niego płacić.

Serwis oferuje różne wersje abonamentu, z czego najtańszy kosztuje 19,99 złotych miesięcznie. W najlepszej sytuacji są ci, którzy subskrybują dostęp do zasobów platformy nieprzerwanie od czasów HBO GO – mogą oglądać treści w 4K i kanały TVN oraz HBO (1, 2 i 3). Nowi i powracający użytkownicy mają gorzej, bo aktualny pakiet Podstawowy oferuje już obraz tylko w Full HD i możliwość odtwarzania treści co najwyżej na dwóch urządzeniach jednocześnie. No i reklamy.

Co, jeśli subskrybuję HBO Max w Play?

Klienci subskrybujący HBO Max dzięki operatorowi Play mogą skorzystać z podobnych warunków jak inni użytkownicy opłacający VOD razem z rachunkiem operatora (jak na przykład w Vectrze). Mianowicie, tacy klienci Fioletowych otrzymali dostęp do Pakietu Max Premium. Będzie on dostępny do końca okresu zobowiązania. Później zostaną „poczęstowani” usługą o przydługiej nazwie Pakiet HBO z HBO Max na Kanały HBO z Dostępem do Max Standardowy.

Taka zmiana będzie zawsze poprzedzona komunikacją do abonenta i nie będzie wymagała od niego żadnej aktywności. Oznacza to więc właściwie jedno: zejście z pakietu Premium na niższy. Jeśli ktoś będzie chciał utrzymać aktualną jakość usług, będzie musiał dopłacić do droższej wersji.

Ile kosztuje Max w Play?

Dla nowych użytkowników przygotowano usługi w trzech wariantach:

Dostęp do Max Podstawowy w cenie 20 złotych miesięcznie bez zobowiązań (15 punktów w ofercie Telewizji Nowej Generacji);

bez zobowiązań (15 punktów w ofercie Telewizji Nowej Generacji); Kanały HBO z Dostępem do Max Standardowy w cenie 30 złotych miesięcznie bez zobowiązań (25 punktów w ofercie Telewizji Nowej Generacji);

bez zobowiązań (25 punktów w ofercie Telewizji Nowej Generacji); Kanały HBO z dostępem do Max Premium w cenie 50 złotych miesięcznie bez zobowiązań (40 punktów w ofercie Telewizji Nowej Generacji).

Poniżej macie tabelkę przedstawiającą kluczowe różnice pomiędzy różnymi pakietami platformy Max.

Pakiet Podstawowy Max Pakiet Standardowy Max Pakiet Premium Max Biblioteka treści na żądanie TAK TAK TAK Kanały: HBO, HBO2, HBO3 NIE TAK TAK Reklamy TAK NIE NIE Liczba jednoczesnych dostępów 2 2 4 Jakość wideo Full HD Full HD Full HD

wybrane treści w 4K Możliwość pobierania na urządzenia mobilne X Do 30 tytułów Do 100 tytułów

Przy okazji warto wspomnieć, że strona główna Play doczekała się wizualnego odświeżenia. Zmiany są na Plus! (hehe)