Jabra nie będzie już produkować tych słuchawek. To koniec

Zaskoczenie – to mało powiedziane. Szczególnie w kontekście ostatniej premiery. Jednak to prawda: Jabra nie będzie już więcej produkować bezprzewodowych słuchawek do użytku osobistego. To koniec znanej i lubianej serii Elite.

Jabra zamyka rozdział pt. Elite

Dopiero co zostały zaprezentowane słuchawki Jabra Elite 10 Gen 2 i Elite 8 Active Gen 2. Producent nie ukrywa, że jest dumny z tej premiery, jak również zadowolony z wyników sprzedażowych osiąganych przez poprzedniczki tych urządzeń. Tym większym zaskoczeniem wydaje się jego zapowiedź rezygnacji z tej gałęzi produktów.

Grupa GN, do której należy marka Jabra, opublikowała komunikat, w którym zapowiada „stopniowe wycofywanie linii produktów Elite i Talk”. Krótko mówiąc: zamierza wycofać się z rynku sprzętu audio klasy konsumenckiej. Celem jest skupienie wysiłków i zasobów na „bardziej atrakcyjnych obszarach działalności”.

Na rynku słuchawek zrobiło się zbyt ciasno

W komunikacie można przeczytać, że ostatni skręt w stronę segmentu premium pozwolił na wzmocnienie marki Elite i zaowocował lepszymi wynikami finansowymi. Równocześnie jednak rosną koszty związane z utrzymaniem konkurencyjności, co można przetłumaczyć w taki sposób, że produkcja tego typu słuchawek przestaje się duńskiej marce opłacać.

źródło: Jabra

Z pewnością mniejszym zaskoczeniem jest wyłączenie serii Talk. Wszak reprezentowana przez nią kategoria – słuchawek mono – zdecydowanie jest obecnie w odwrocie.

Równocześnie grupa GN zapewnia, że nie trzeba obawiać się zakupu zaprezentowanych dopiero co modeli. Powodów do obaw nie powinni mieć także użytkownicy starszych słuchawek tej marki. Wszystkie produkty mają być nadal „objęte wsparciem technicznym przez cały okres ich życia, jak zwykle”.

Co dalej z marką?

Choć, co zrozumiałe, marka Jabra może wielu osobom kojarzyć się właśnie z konsumenckimi słuchawkami bezprzewodowymi, to jej katalog jest znacznie szerszy. Znajdują się w nim między pełnowymiarowe zestawy głośnomówiące, aparaty słuchowe oraz kamery osobiste i konferencyjne. W wielu z sektorach producent cieszy się większym udziałem na rynku i mniejszą liczbą konkurentów.

Równocześnie wygląda na to, że seria Evolve nigdzie się nie wybiera. Zatem Duńczycy wciąż mogą produkować słuchawki bezprzewodowe, z tą jednak różnicą, że przeznaczone do zastosowań profesjonalnych.