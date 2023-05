Google wprowadzi w Pixel Watch 2 zmianę, która może się spodobać

Gigant z Mountain View prawdopodobnie przedstawi swojego kolejnego smartwatcha już w tym roku. Google szykuje spore zmiany, które z pewnością spodobają się klientom. Co dokładnie zmieni się w Pixel Watch 2?

Google postawi na nowy procesor

Przypomnijmy, że pierwszy smartwatch Google pojawił się na rynku w październiku 2022 roku. Chociaż Pixel Watch miał małe problemy, np. z ogarnianiem, która jest godzina, to jednak zegarek przyjął się wśród klientów na tyle dobrze, że firma szykuje jego kolejną edycję.

Na początku maja informowaliśmy Was na łamach naszego portalu, że w jesieni tego roku, wraz z modelami smartfonów Pixel 8 i Pixel 8 Pro zostanie zaprezentowany Pixel Watch 2. Nie jest to jeszcze oficjalna nazwa tego zegarka, jednak jest ona prawdopodobna, patrząc na nazewnictwo serii smartfonów giganta z Mountain View.

Według źródła, na które powołuje się serwis 9to5Google, Pixel Watch 2 zostanie wyposażony w chipset Qualcomm Snapdragon z serii „W5”, przeznaczonej dla urządzeń wearable. Nie jest jeszcze jednak do końca jasne, czy producent zdecyduje się na Snapdragona W5 czy W5+, który pojawił się w niedawno zaprezentowanym smartwatchu Mobvoi TicWatch Pro 5.

Google Pixel Watch (źródło: Google)

Pixel Watch 2 z lepszym czasem pracy na baterii

Zastosowanie nowej generacji chipsetu powinno przełożyć się na zdecydowanie lepszy czas pracy na jednym ładowaniu. Warto przypomnieć, że Qualcomm deklaruje nawet o 50% dłuższą żywotnością baterii i podwojenie wydajności w porównaniu ze Snapdragonem 4100. Portal dodaje jednak, że nie ma żadnych informacji o tym, żeby producent planował wyposażyć Pixel Watch 2 w akumulator o większej pojemności.

Chociaż do premiery zegarka zostało jeszcze kilka miesięcy, to jednak już teraz pojawiają się informacje dotyczące kolejnych elementów jego specyfikacji. Mówi się o tym, że nowy smartwatch Google będzie korzystać z czujników do pomiaru zdrowia i aktywności podobnych do tych, które oferuje Fitbit Sense 2. Warto przypomnieć, że wyposażony jest on w czujniki pozwalające mu na pomiar temperatury ciała, ECG oraz EDA.