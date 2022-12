Ktoś wystawił na sprzedaż tablet Google Pixel – na długie miesiące przed jego premierą

Google jest beznadziejne, jeśli chodzi trzymanie w tajemnicy swoich projektów. Praktycznie każdy smartfon z rodziny Pixel był wcześniej „wynoszony” do publiczności. Identyczna sytuacja pojawiła się w związku z zapowiedzianym tabletem.

Google Pixel Tablet wystawiony na sprzedaż

Google zapowiedziało swój pierwszy tablet podczas majowej konferencji I/O 2022. Kilka miesięcy później firma samodzielnie podzieliła się szczegółami dotyczącymi wyglądu tego urządzenia, a także jego podstawowych funkcji. Teraz wskakujemy o kilka poziomów wyżej, bo nie dość, że do sieci trafiły zdjęcia gotowego sprzętu, to tablet pojawił się w… ofercie sprzedaży na Facebook Market.

Google Pixel Tablet został wyceniony przez sprzedającego na 400 dolarów. W skład zestawu wchodzi nie tylko tablet, ale także stacja dokująca. Wygląda więc na to, że posiadacze nowego urządzenia projektu firmy z Mountain View będą mogli korzystać z niego niczym z Nest Huba.

Sprzęt działa na Androidzie 13 z interfejsem Pixel Launcher dostosowanym do wyświetlania na większych ekranach. Jako tło wykorzystano fotografie, które pojawiły się w tegorocznych flagowych smartfonach Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro. Specyfikacja obejmuje między innymi 256 GB pamięci wewnętrznej.

Spokojnie, to tylko prototyp

Ponieważ do premiery urządzenia mamy jeszcze sporo czasu, a wystawiony na sprzedaż Pixel Tablet jest najpewniej prototypem, można się spodziewać, że Google będzie jeszcze szlifować jego wygląd i możliwości. Oczywiście raczej nieznacznie, skoro już od miesięcy wiemy, jak będzie się prezentować.

Jedynie zabawny jest fakt, że przedpremierowy sprzęt Google znów dostępny jest w serwisach ogłoszeniowych jako przedmiot do kupienia. Wydawałoby się, że nawet stosunkowo niewielkie urządzenie pokroju smartfona jest trudne do wyniesienia poza oficjalny tryb produkcji i dystrybucji na etapie testów, a co dopiero powiedzieć o tablecie ze stacją ładującą!