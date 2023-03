Chcesz kupić Pixela w dobrej cenie? Sprawdź tę ofertę

Smartfony z serii Pixel w Polsce nie są tak popularne, jak mogłyby być. To wszystko przez to, że w naszym kraju nie funkcjonuje oficjalny sklep ich producenta. W efekcie, w smartfony Google trzeba zaopatrywać się u pośredników. Przez to ich cena jest dużo wyższa, a sam zakup przestaje być opłacalny. Pojawiła się jednak okazja, by sprawić sobie Google Pixel 6a w dobrej cenie.

Co oferuje Pixel 6a?

Google Pixel 6a to smartfon, który oficjalnie zadebiutował w maju 2022 roku, a w naszym kraju pojawił się pod koniec sierpnia zeszłego roku. Smartfon oferuje 6,1-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli), ze współczynnikiem kontrastu >1000000:1 i odświeżaniem na poziomie 60 Hz.

Na pokładzie znalazł się procesor Google Tensor z koprocesorem bezpieczeństwa Titan M2 oraz 6 GB LPDDR5 RAM i 128 GB wbudowanej pamięci typu UFS 3.1. Do podzespołów energię dostarcza akumulator o pojemności 4410 mAh.

Pixel 6a oferuje swoim użytkownikom 12,2 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.7, OIS i EIS, a także ultraszerokokątny obiektyw połączony z drugą 12 Mpix matrycą, z funkcją korekcji soczewek i przysłoną f/2.2.

Google Pixel 6a (źródło: Google)

Smartfon Google w dobrej cenie

Przypomnijmy, że w dniu swojej premiery smartfon został wyceniony na 449 dolarów, czyli równowartość ~1970 złotych. Tak, jak już wspomniałem, Google nie prowadzi oficjalnego sklepu w Polsce, dlatego w to urządzenie można było zaopatrzyć się jedynie u pośredników. W sierpniu Google Pixel 6a trafił do polskiego sklepu x-kom w cenie 2599 złotych.

Obecnie jego cena jest nieco niższa, bo w x-kom za zieloną wersję trzeba zapłacić 2299 złotych, a za czarną 2099 złotych – ta jednak jest obecnie niedostępna. Jeśli od dłuższego czasu polujecie na odpowiednią ofertę, żeby kupić właśnie ten smartfon, to właśnie nadarza się ku temu całkiem niezła okazja.

W serwisie Amazon pojawił się smartfon Google Pixel 6a w czarnej obudowie. Trzeba za niego zapłacić dokładnie 1799 złotych.

To okazyjna cena, ponieważ zapłacimy za niego 300 złotych mniej, niż w x-kom (a tutaj kolor czarny nie jest obecnie odstępny).

Jeśli więc od dawna mieliśmy ochotę na ten model, to wydaje się, że nie ma na co czekać!

