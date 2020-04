Samsung w dużej części bazuje na własnych procesorach marki Exynos, lecz nie rezerwuje ich wyłącznie dla siebie. W kilku smartfonach wykorzystało je Meizu, a wkrótce układ od południowokoreańskiej marki może zastosować również Google. W nowym chipsecie połączone zostaną osiągnięcia technologiczne obu firm.

Google od początku bazuje w swoich smartfonach z serii Pixel na procesorach Qualcomm Snapdragon, bez względu na to, czy są to flagowce, czy modele ze średniej półki. Jednocześnie nie boi się dodawać czegoś od siebie, aby zaoferować bardziej rozbudowane funkcje i większe możliwości. Mowa tu przede wszystkim o Pixel Visual Core i Pixel Neural Core, czyli autorskich procesorach obrazu, dzięki którym smart-telefony giganta z Mounitain View są w stanie wygenerować tak zjawiskowe zdjęcia we właściwie każdych warunkach oświetleniowych.

Samsung tworzy ekskluzywny procesor Exynos dla Google

Według nieoficjalnych doniesień prosto z Korei Południowej, Samsung i Google nawiązały ścisłą współpracę, która ma zaowocować ekskluzywnym procesorem Exynos dla amerykańskiego przedsiębiorstwa. Oczekuje się, że układ oficjalnie ujrzy światło dzienne już w tym roku, więc niewykluczone, że zostanie w niego wyposażony przynajmniej jeden ze smartfonów z serii Pixel 5 (linia ta na pewno bowiem będzie miała więcej niż tylko jednego przedstawiciela).

Opracowywany procesor podobno składać się ma w sumie z ośmiu rdzeni: dwóch ARM Cortex-A78, dwóch ARM Cortex-A76 i czterech ARM Cortex-A55. Tego typu konfiguracja będzie czymś wyjątkowym, gdyż producenci nie zwykli stosować zestawu aż trzech różnych rodzajów rdzeni. Za przetwarzanie grafiki odpowiedzialny ma być natomiast układ ARM Mali MP20, oparty na architekturze Borr, który jeszcze nie miał swojej oficjalnej premiery.

Tworzony specjalnie dla Google procesor będzie wykorzystywać Pixel Neural Core i NPU autorstwa amerykańskiego przedsiębiorstwa zamiast analogicznych rozwiązań od Samsunga. Do jego produkcji Koreańczycy mają stosować 5-nm proces technologiczny LPE.

Mimo że ani Google, ani Samsung nie potwierdzili oficjalnie tych rewelacji, to współpracę obu firm na tym polu może potwierdzać fakt, iż już w lutym 2020 roku Koreańczycy utworzyli w ramach Samsung System LSI Business specjalny zespół, który ma skupić się na tworzeniu spersonalizowanego procesora na zamówienie. Podobno składa się on z około 30 osób.

