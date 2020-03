Znamy większość specyfikacji Google Pixel 4a. Jest bardzo dobra

O bezpośrednim następcy Google Pixel 3a mówi się już od dłuższego czasu, ale mimo to, do tej pory nie pojawiły się żadne doniesienia na temat jego specyfikacji. To się właśnie zmienia, ponieważ do sieci przedostała się potężna dawka informacji o parametrach Google Pixel 4a.

Najczęściej źródłem najciekawszych przecieków na temat nowych smartfonów Google są blogerzy technologiczni, którzy jakimiś sposobami wchodzą w ich posiadanie na długo przed oficjalną premierą. Nie inaczej jest tym razem – film z udziałem Google Pixel 4a opublikowano na kanale TecnoLike Plus, dzięki czemu dowiadujemy się, jak model ten wygląda na żywo i jaką specyfikację zaoferuje.

Google Pixel 4a (Sunfish) – specyfikacja

Smartfon zaoferuje płaski wyświetlacz o przekątnej 5,81 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli (dpi = 443 ppi). Niestety, nie dowiadujemy się, czy będzie to panel OLED, czy LCD, ale znamy jego częstotliwość odświeżania – 60 Hz. Sercem urządzenia zostanie ośmiordzeniowy (2x Kryo 470 2,2 GHz + 6x Kryo 470 1,8 GHz; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 730 z układem graficznym Adreno 618. SoC ten nie obsługuje sieci piątej generacji, gdyż nie ma modemu 5G na pokładzie.

Google Pixel 4a zaoferuje swoim właścicielom także 6 GB RAM, co można uznać za miłą niespodziankę, bowiem Google raczej nie słynie z hojności. Pamięć wbudowana będzie mieć zaś pojemność 64 GB (bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD). Oprócz tego, na liście parametrów smartfona znajdą się również: pojedynczy aparat o rozdzielczości 12 Mpix z funkcją nagrywania w 4K na tyle, pojedynczy 8 Mpix na przodzie, czytnik linii papilarnych (na panelu tylnym) i Dual SIM (aczkolwiek nie wiadomo, w jakim wydaniu; jedną kartą może być eSIM).

Google Pixel 4a po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 10. Jego zasilaniem zajmie się natomiast akumulator o pojemności 3080 mAh (ładowanie przez port USB-C). Szkoda, że Google nie pokusiło się o zastosowanie trochę „większej” baterii, gdyż z pewnością pozytywnie wpłynęłoby to na czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Co prawda kanał TecnoLike Plus prezentuje jeszcze nie sfinalizowaną wersję Google Pixel 4a, ale raczej mało prawdopodobne, aby Google wprowadziło większe zmiany w specyfikacji. Premiery tego smartfona możemy spodziewać się w trakcie Google I/O 2020, której keynote zaplanowano na 12 maja 2020 roku.

Tak wygląda Google Pixel 4a na żywo

Źródło: TecnoLike Plus via 9to5Google