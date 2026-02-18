Google Pixel 10a wylądował. Myślałem, że nikt już nie stworzy takiego smartfona

Światło dzienne ujrzał dziś smartfon Google Pixel 10a. Pod względem specyfikacji nie różni się za bardzo od swojego poprzednika, ale już ten miał prawo się podobać. Ma jednak coś, co pozytywnie go wyróżnia – także na tle całej konkurencji. Od razu podpowiem, że chodzi o jego konstrukcję.

Google Pixel 10a to smartfon, który leżo płasko

Google Pixel 10a to smartfon, jakiego dawno już nie było. Może okazać się opcją zdecydowanie wartą rozważenia, jeśli Ciebie też irytuje wystająca wyspa aparatów. W tym modelu jest ona doskonale wtopiona w obudowę – tył jest absolutnie płaski, bez żadnych wybrzuszeń. Dzięki temu telefon jest w stanie leżeć idealnie płasko.

Warto tu od razu zaznaczyć, że producentowi udało się to osiągnąć bez znaczącego zwiększania grubości. Poprzednik, czyli Google Pixel 9a, który nasze testy zakończył z notą 7,5/10, miał bok 8,9 mm, a Google Pixel 10a mierzy równe 9 mm. Z kolei szerokość wynosi 73 mm, a wysokość to 153,9 mm – zanosi się na naprawdę poręczne cacko. A waga? 183 g (o 3 g niższa niż u poprzednika).

Google Pixel 10a w czterech kolorach: jasnoszarym, obsydianowym, malinowym i jasnofioletowym (fot. Google)

Niezłe aparaty i garstka ulepszeń, czyli specyfikacja Google Pixel 10a

Nie tylko grubość, ale i możliwości fotograficzne nie były kosztem osiągnięcia tego konstrukcyjnego majstersztyku. Nowy Pixel ma główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix (f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i funkcją nagrywania wideo w jakości 4K/60fps oraz ultraszerokokątny moduł 13 Mpix (f/2.2).

Firma Google chwali się też niezłym trybem makro, zaawansowanym trybem nocnym, automatycznym wyborem najlepszego ujęcia oraz wspieraną przez sztuczną inteligencję korekcją ustawień. Kamerka z przodu również ma 13 Mpix (f/2.2).

Poza konstrukcją najważniejsze różnice pomiędzy nowym modelem a smartfonem Google Pixel 9a polegają na szybszym ładowaniu (do 30 W), większej odporności na zarysowania (za sprawą szkła Gorilla Glass 7i), obsłudze satelitarnych połączeń alarmowych oraz o 11% jaśniejszym ekranie (do 3000 nitów). Ten ostatni to 6,3-calowy panel pOLED, który wyświetla obraz o rozdzielczości 2424×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz – zupełnie jak u poprzednika.

Google Pixel 10a (fot. Google)

Poza tym Google Pixel 10a – tak jak 9a – wykorzystuje procesor Tensor G4 i akumulator o pojemności 5100 mAh (na 30 godzin z kawałkiem – jak deklaruje producent) z obsługą ładowania bezprzewodowego (Qi, 10 W) oraz oferuje komplet podstawowych narzędzi AI, na czele z asystentem Gemini i funkcją Circle to Search. Do tego dochodzi łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 i NFC, a także port USB-C 3.2. Całość wieńczy pyło- i wodoszczelna konstrukcja w klasie IP68 oraz obietnica 7 dużych aktualizacji Androida.

Podsumujmy i porównajmy…

Porównanie: Google Pixel 10a vs Google Pixel 9a:

Google Pixel 10a Google Pixel 9a Wyświetlacz pOLED,

6,3 cala,

2424×1080 pikseli,

60-120 Hz,

jasność do 3000 nitów,

Gorilla Glass 7i pOLED,

6,3 cala,

2424×1080 pikseli,

60-120 Hz,

jasność do 2700 nitów,

Gorilla Glass 3 Procesor Google Tensor G4 Google Tensor G4 RAM 8 GB 8 GB Pamięć masowa 128/256 GB 128/256 GB Slot na microSD NIE NIE Aparat z przodu 13 Mpix (f/2.2) 13 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu – główny 48 Mpix (f/1.7),

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) – główny 48 Mpix (f/1.7),

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) Akumulator 5100 mAh

ładowanie do 30 W,

bezprzewodowe do 10 W 5100 mAh

ładowanie do 23 W,

bezprzewodowe do 7,5 W Łączność 5G, Wi-Fi 6E,

Bluetooth 6.0, NFC,

USB-C 3.2 5G, Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.3, NFC,

USB-C 3.2 System operacyjny Android 16

(+7 aktualizacji) Android 15

(+7 aktualizacji) Wymiary 153,9 x 73 x 9 mm 154,7 x 73,3 x 8,9 mm Waga 183 g 185,9 g Odporność IP68 IP68

Ile kosztuje Google Pixel 10a w Polsce?

Regularna sprzedaż wystartuje 5 marca 2026 roku, ale już teraz smartfon Google Pixel 10a jest dostępny w przedsprzedaży. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne: jasnoszara, obsydianowa, malinowa i jasnofioletowa, jak również dwie konfiguracje:

8/128 GB za 2349 złotych,

8/256 GB za 2799 złotych.

Takie ceny oznaczają, że Pixel 10a jest na start o 50 złotych tańszy od swojego poprzednika. Pixel 9a w dniu premiery kosztował 2399 złotych za wariant 128 GB i 2849 złotych za 256 GB.

Warto jeszcze wspomnieć, że w cenie klienci otrzymują 3-miesięczny dostęp do YouTube Premium oraz 3-miesięczny abonament Google One.