Nie znasz tego narzędzia Google? Zobacz, co tracisz

Są takie narzędzia, które znacznie ułatwiają życie, ale bywają mocno niedocenione. Google kolejny raz rozszerza funkcjonalność swojego notatnika AI – jeśli go nie znasz, nie masz pojęcia jak wiele tracisz.

Świetne narzędzie Google stało się teraz jeszcze lepsze

Jeszcze trzy lata temu to narzędzie było eksperymentem Google, nazwanym notatnikiem ze sztuczną inteligencją. Rozwój NotebookLM śledzę od debiutu i od samego początku był dla mnie czymś rewolucyjnym, co wielu osobom z całego świata mogłoby znacznie ułatwić codzienną naukę i pracę. Obecnie NotebookLM jest już naprawdę potężnym i wielofunkcyjnym narzędziem, a teraz Google wdraża do tego notatnika AI kolejne ciekawe ulepszenia.

Jedną z najważniejszych zmian jest wdrożenie do każdego notatnika bezpiecznego komputera w chmurze. Jak deklaruje Google, dzięki temu NotebookLM pozwala na pisanie i uruchamianie kodu, a także prowadzenie głębokich badań i złożonych analiz. Firma wspomina, iż NotebookLM zostaje uaktualniony w taki sposób, aby działał na platformie Gemini 3.5 i Antigravity oraz oferuje ponad sto umiejętności programistycznych.

NotebookLM (źródło: Google)

Notatnik oparty na sztucznej inteligencji obejmuje teraz jeszcze więcej formatów wyjściowych. Gdy AI przeprowadzi analizę udostępnionych przez użytkownika źródeł, może wygenerować:

pełne raporty z tabelami i wykresami (PDF),

zwizualizowane dane na wykresach (png i svg),

dokumenty tekstowe (PDF, docx, markdown i txt),

obrazy wygenerowane przez Nano Banana (png, jpg i gif),

ustrukturyzowane dane (csv i json),

arkusze kalkulacyjne (xlsx),

prezentacje (pptx).

Na tym jednak lista ma się nie skończyć. Firma deklaruje, że planuje w przyszłości obsłużyć jeszcze więcej formatów. Przypomnę też, iż pod koniec kwietnia 2026 roku do Gemini zyskało funkcję generowania wysokiej jakości plików w różnych formatach.

Nowe funkcje NotebookLM pomogą w szybszym zrozumieniu treści i opracowaniu profesjonalnych plików

Dotychczas, aby rozpocząć pracę, konieczne było udostępnienie źródeł – zarówno w plikach, jak i z sieci, jednak użytkownik musiał mieć już jakiś zamysł tego, co chce stworzyć. Oczywiście można było np. skonsultować się z wybranym botem AI, aby poszukać inspiracji, ale wygląda na to, że teraz będzie jeszcze prościej.

Po aktualizacji NotebookLM przeprowadzi przez proces tworzenia od samego początku. Wystarczy zacząć od prostych pytań, a AI pomoże wyszukać źródła w różnych językach czy zobaczyć inne perspektywy danej sprawy. Co najważniejsze – to nadal do użytkownika należy decyzja o tym, czy chce skorzystać i dodać dane źródło do swojego notatnika.

Google twierdzi, że narzędzie ułatwi teraz pracę m.in.:

badaczom m.in. podczas analizy danych z różnych krajów, pisania kodu programistycznego do dokładnej analizy, poszukiwania dodatkowego kontekstu, generowania raportów z wykresami,

specjalistom technicznym przygotowującym plan działania dla zespołów na podstawie trudnych i złożonych dokumentacji,

właścicielom małych firm, którzy potrzebują wsparcia w kampanii reklamowej czy podczas analizy danych sprzedażowych.

Google deklaruje, że wszystkie nowości są już dostępne globalnie w wersji webowej dla wszystkich użytkowników Google AI Ultra oraz Workspace z AI Ultra lub AI Expanded Access. Z czasem planowane jest udostępnienie tych opcji kolejnym użytkownikom.