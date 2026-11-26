Chatbot Gemini miał pewien problem, który mógł wpływać na działanie komputera i przy okazji irytować użytkowników. Google naprawiło swój błąd, ale trzeba było na to czekać ponad rok.

Google naprawiało ten irytujący problem w Gemini przez rok

Użytkownicy Gemini w Chrome już od dłuższego czasu na Reddicie skarżyli się, że chatbot pochłania potężne zasoby RAM-u. W przypadku sprzed roku ze screena można odczytać, że Google Gemini zużył 3,6 GB, natomiast inny Redditer w wątku sprzed niespełna dwóch tygodni pokazał, że bot był w stanie zużyć aż 5,4 GB pamięci. Inni użytkownicy zgłaszali zużycie na poziomie 1,1 GB, 6,4 GB, a nawet 8,4 GB.

Co ciekawe, pewien użytkownik przed rokiem zauważył, że zużycie pamięci wzrasta nie z objętością czatu, a z czasem trwania sesji. Jeden z jego czatów obejmował zaledwie pięć wiadomości tekstowych oraz załączony plik PDF – na początku zużycie wynosiło około 250 MB, jednak po 15 minutach urosło do 900 MB.

Tak spore wartości mogą bezpośrednio wpływać na spowolnienie, a nawet zawieszanie się sprzętu – nie dziwi więc, że użytkownicy wielokrotnie zgłaszali ten irytujący błąd. Google wreszcie odniosło się do sprawy i ogłosiło na Reddicie, że problem został już rozwiązany. Ponadto firma prosi o kontakt osób, u których nadal występują problemy z dużym zużyciem pamięci w Chrome.

Nadmienię, że zużycie pamięci można sprawdzić w bardzo prosty sposób – wystarczy skierować kursor na wybraną kartę w Chrome i chwilę zaczekać. Po chwili pojawi się niewielkie okienko z tytułem karty, adresem sprawdzanej strony oraz wartością aktualnego wykorzystania pamięci.

W moim przypadku zużycie RAM-u przez Gemini w Chrome w czacie z wieloma wiadomościami tekstowymi wyniosło 165 MB, a po upływie około 30 minut spadło do 139 MB.

Jak sprawdzić wykorzystanie pamięci przez kartę w Google Chrome? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Google nie wykorzystuje RAM-u do włączania modeli AI w tle

Android Authority wspomina o redditerach zgłaszających problemy z Gemini w Chrome, którzy żartowali, że duże zużycie RAM-u może wynikać z uruchamiania modeli AI lokalnie przez Gemini w tle. Warto jednak nadmienić, że już w sierpniu 2026 roku Google ujawniło, że faktycznie instaluje lokalne modele sztucznej inteligencji, jednak te zajmują miejsce na dysku, a nie są przechowywane w pamięci RAM.

Warto przypomnieć, że ostatnio do Gemini zawitał nowy model sztucznej inteligencji o nazwie Gemini 4 Hydrogen. Rozwiązanie to ma pomóc na co dzień podczas wykonywania zadań opartych na agentach.