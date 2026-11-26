Najnowsza odsłona kultowej wersji odniosła sukces również w Polsce. Revolut podzielił się bowiem danymi, które jednoznacznie wskazują, że rozgrywka w GTA VI pochłonęła niejednego mieszkańca Polski.

GTA VI jest najlepiej ocenioną grą z serii Grand Theft Auto

O północy, 19 listopada 2026 roku, Rockstar Games oficjalnie udostępniło Grand Theft Auto VI – najbardziej wyczekiwaną grę 2026 roku, choć właściwie to nawet ubiegłego, gdyż pierwotnie GTA VI miało mieć premierę w 2025 roku. Później datę premiery GTA VI przesunięto na 26 maja 2026 roku, a następnie – ostatecznie – na 19 listopada.

Najnowsza odsłona kultowej serii spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem, gdyż w serwisie Metacritic GTA VI ma ocenę 99/100 ze 152 recenzji – to najwyższy wynik w całej historii Grand Theft Auto. Aktualna ocena graczy to natomiast 5,7/10.

W GTA VI można zagrać na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S. Gra kosztuje od 349 złotych za wersję cyfrową i 369 złotych za wydanie pudełkowe (w którym jednak nie ma płyty, tylko klucz aktywacyjny).

Polacy masowo zasiedli do rozgrywki w GTA VI

Jeszcze przed oficjalnym udostępnieniem GTA VI było wiadomo, że miliony graczy na całym świecie od razu zasiądą do rozgrywki, kiedy tylko stanie się to możliwe. Logitech pozwolił nawet wziąć wolne swoim pracownikom, aby mogli spokojnie zagrać w najnowsze GTA.

W Polsce premiera Grand Theft Auto VI również nie przeszła bez echa, o czym świadczą dane, przekazane przez Revolut, które zebrano od 19 do 22 listopada 2026 roku. W tym okresie odnotowano aż 24% spadek wydatków w restauracjach i pubach oraz ponad 10% w przypadku płatności w sklepach stacjonarnych (z wyłączeniem gastronomii i transportu).

Zmniejszyły się też wydatki na komunikację miejską i taksówki (o 3%), a równocześnie zauważono wzrost zamówień jedzenia z dostawą o 13%. Oznacza to, że wiele osób zdecydowało się zostać w domu i nie tracić czasu na gotowanie, aby w całości poświęcić się rozgrywce w GTA VI.

Revolut ujawnił też, że Polacy nie kupowali najnowszego GTA w ostatniej chwili, ponieważ wydatki na gry wideo wzrosły o 75% w okresie dwóch tygodni poprzedzających premierę GTA VI, podczas gdy w innych kategoriach zdarzył się nawet spadek.

Największy wzrost wydatków na gry – o ponad 90% – zaobserwowano u mężczyzn w wieku od 18 do 34 lat, a niewiele mniejszy (82%) u kobiet w tym samym przedziale wiekowym oraz u osób w wieku 35+ (59%).

Zebrane od 19 do 22 listopada 2026 roku dane zostały porównane ze średnią z trzech analogicznych, czterodniowych okresów (czwartek-niedziela) z wcześniejszych miesięcy 2026 roku (końcówka sierpnia, połowa września i końcówka października).