Czego Polacy szukali w Google w 2021 roku? Informacji o spisie powszechnym i lodach Ekipy

Jak co roku, Google publikuje zestawienie najczęściej wyszukiwanych haseł zarówno w skali globalnej, jak i w typowo polskiej części internetu. W tym roku u nas dominowało Euro 2020.

Reklama

Co Polacy googlowali w tym roku?

2021 rok pełen był różnych emocji. Przede wszystkim, to pierwszy rok trwania globalnej pandemii koronawirusa. Gdyby jednak wziąć pod lupę najczęstsze frazy, które powtarzały się podczas myszkowania za informacjami w wyszukiwarce Google, to zauważymy, że na pierwszy plan wysunęło się hasło Euro 2020. To absolutny TOP polskiego internetu w mijającym roku.

Na polskiej liście na wysokich pozycjach pojawiają się także osoby, które odeszły: Krzysztof Krawczyk czy Kamil Durczok. Nie zabrakło wyszukiwań związanych ze zdrowiem i szczepieniami, a także połączonych z rozrywką. Na szóstym miejscu uplasował się netfliksowy serial Squid Game, zaś pierwszą dziesiątkę zamykają lody Ekipy. Zresztą, występują one także na pierwszym miejscu zestawienia haseł w kategorii Gdzie…?.

Reklama

Jeśli chodzi o tematy, podejmowane przez Polaków i doniesienia medialne, najczęściej wspominano o spisie powszechnym. Sporo pisano także o szczepieniach, awarii Facebooka czy konkursie Chopinowskim. Na drugim miejscu wylądował Afganistan, ze względu na przejęcie w tym kraju władzy przez Talibów. Nie mogło zabraknąć też wzmianek o zablokowaniu Kanału Sueskiego przez wielki kontenerowiec.

Na temat ostatniego powstało też mnóstwo memów. Jako obrazkowa esencja internetu, memy również zasłużyły na osobną kategorię wyszukiwania. Śmieszne obrazki zawsze są w cenie!

7 Ocena

Kto pyta nie błądzi

W wyszukiwarkę Google wpisujemy nie tylko suche frazy, ale także całe pytania. Czego chcieli się w tym roku dowiedzieć Polacy? Najpopularniejsze pytania dotyczyły pandemii. Jak zapisać się na szczepienie? Jak pobrać paszport covidowy? Poszukiwano także informacji na temat cen poszczególnych produktów czy… kryptowalut. Pytania, ile kosztuje test na covid, chleb czy bitcoin były najbardziej popularne.

Jeśli chcecie zorientować się, jakie hasła królowały w poszczególnych kategoriach, przejrzyjcie poniższe grafiki. Dowiecie się z nich, jakie nazwiska Polacy wpisywali w okienko Google’a najczęściej, jakie mieli dylematy gramatyczne lub tego, które piosenki i ich słowa były najbardziej poszukiwane.