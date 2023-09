Tak wygląda przyszłość smartfonów z Androidem. Apple schowa się do dziury

Trzeba to powiedzieć głośno: jeśli chodzi o design smartfonów, projektanci Apple nigdy nie byli jakoś specjalnie zdolni. Najpierw ogromne ramki wokół ekranu, później paskudny notch – no zero polotu. Z kolei smartfony na Androidzie… Tu jest potencjał.

Praktycznie bezramkowa impreza Androidowa

Targi IFA są dla wielu firm okazją do zaprezentowania swoich najbardziej zaawansowanych technologii, szalonych pomysłów, a także nowych produktów. Część z nich nigdy nie wypłynie na głębsze wody regularnej dystrybucji, a inne trafią do klientów długie lata po zakończeniu wystawy. Mamy jednak nadzieję, że poniższy projekt zyska szansę na szersze zastosowanie.

(fot. Digital Chat Station / Weibo)

Firma Visionox zaprezentowała nowy wyświetlacz 1,5 K z zaokrąglonymi rogami i niezwykle cienkimi ramkami. Prototypowy panel ma też wysoką częstotliwość odświeżania i duży zakres emitowanego światła, a do tego jest energooszczędny dzięki wykorzystaniu technologii LTPO.

Materiały Digital Chat Station z platformy społecznościowej Weibo rzeczywiście wyglądają obiecująco. Na zaprezentowanym urządzeniu koncepcyjnym widzimy, jak niewielkie ramki mogą mieć przyszłe smartfony z Androidem – tutaj mierzą zaledwie 1,5 mm grubości. A przecież już teraz w wielu modelach jest pod tym względem całkiem nieźle. W porównaniu do podstawowych smartfonów Apple, widać wręcz przepaść. Dopiero najnowsze iPhone’y 15 Pro i Pro Max mogą być równie nowoczesne z wyglądu.

Ekran bez ramek w nowym Honorze?

Podczas targów IFA pojawiła się plotka, że nowy wyświetlacz Visionox będzie wykorzystany już wkrótce w jednym ze smartfonów marki Honor. Całkiem możliwe, że zobaczymy go w następcy modelu Honor 90 lub w którejś z jego pobocznych wariantów.

Ewidentnie widać, w jakim kierunku podążają producenci smartfonów. Choć wojna na jak najlepsze aparaty główne trwa, to najwyraźniej wciąż istotne jest, jak grube ramki okalają wyświetlacz.

Obecnie przykładem urządzenia, w którym ramki ekranu są naprawdę cienkie, jest Xiaomi 13, gdzie wymiar ten wynosi 1,61 mm. Jeśli wyświetlacz nowego Honora będzie jeszcze ładniej „zapakowany”, to… nam się to spodoba!