W katalogu polskiej marki Hyperbook pojawił się nowy laptop kierowany do wymagających graczy, jak i profesjonalistów, zajmujących się obróbką grafiki lub montażem wideo. Jego mocnymi stronami mają być: wysoka wydajność, bardzo dobra jakość obrazu i nieprzesadzone gabaryty.

Laptop Hyperbook S15 Spectre jest równie mobilny, co wydajny

Laptop Hyperbook S15 Spectre został wyposażony w 15,3-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2560×1600 pikseli i częstotliwości odświeżania sięgającej 240 Hz. Producent chwali się też pokryciem 100% przestrzeni kolorów DCI-P3. W połączeniu z doskonałą czernią i wysokim kontrastem, a więc cechami charakterystycznymi dla tego typu panelu, ma to stwarzać świetne warunki zarówno do zabawy, jak i pracy.

Zachęcająco prezentują się również podstawowe bebechy. Sercem laptopa jest 16-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 7 356H, osiągający taktowanie nawet 4,7 GHz. Do tego dochodzą 24 GB RAM typu LPDDR5X o częstotliwości 7500 MHz oraz jedna z dwóch kart graficznych do wyboru: Nvidia GeForce RTX 5060 z 8 GB pamięci lub GeForce RTX 5070 z 12 GB pamięci. Oba układy powinny sobie dobrze radzić z najnowszymi grami, jak i wymagającym oprogramowaniem.

Nie zabrakło też podświetlanej klawiatury z wydzielonym blokiem numerycznym, głośników stereo, łączności Wi-Fi 6E oraz kompletu podstawowych gniazd, w tym pięciu portów USB, jednego HDMI i złącza LAN. Z kolei akumulator o pojemności 99 Wh zapewniać ma do 7 godzin działania na jednym ładowaniu. Wszystko to przy grubości wynoszącej jedynie 19,9 mm i wadze na poziomie 1,65 kg. Udało się to osiągnąć, dzięki połączeniu tworzywa sztucznego i stopu magnezu.

Hyperbook S15 Spectre | źródło: Hyperbook

Ile kosztuje laptop Hyperbook S15 Spectre?

W wersji z kartą graficzną GeForce RTX 5060 laptop Hyperbook S15 Spectre został wyceniony na 9999 złotych, a wariant z grafiką GeForce RTX 5070 – na 11999 złotych.

Do końca listopada 2026 roku trwa jednak promocja, dzięki której można co nieco zaoszczędzić. Konkretnie możesz kupić:

model z GeForce RTX 5060 za 9499 złotych (taniej o 500 złotych),

a model z GeForce RTX 5070 za 10999 złotych (taniej o 1000 złotych).

Powyżej podane zostały ceny bazowe – dla konfiguracji z pojedynczym dyskiem SSD o pojemności 500 GB (istnieje możliwość montażu maksymalnie dwóch nośników, każdego o pojemności do 4 TB), ze standardowym układem chłodzenia (z możliwością wymiany na zaawansowany) i bez systemu operacyjnego.