W Google Maps pojawiło się więcej emoji. Zobacz, co tym razem wymyśliło Google

Nowa aktualizacja aplikacji Mapy Google wprowadza zmiany, które w założeniach mają ułatwić przeglądanie list z zapisanymi miejscami. Co ciekawe, twórcy postanowili tutaj sięgnąć po emoji. Dowiedzieliśmy się również, że więcej emoji zobaczymy w Gmailu.

Emoji w Google Maps

Wśród lepszych funkcji, które oferują Mapy Google, z pewnością znajduje się możliwość zapisywania ulubionych miejsc. W ten sposób łatwiej później znaleźć lokalizację restauracji, w której jedzenie wyjątkowo nam smakowało, szybciej wprowadzimy adres siłowni czy chociażby zapamiętamy interesującą lokalizację w odwiedzonym mieście.

Niezależnie od tego, w jaki sposób wykorzystujemy wspomnianą funkcję, to nowość ogłoszona przez Google powinna ułatwić uporządkowanie list z zapisanymi miejscami. Otóż w Google Maps dodano możliwość przypisania niestandardowych emoji do zapisanych miejsc, dzięki czemu znacznie łatwiej jest wyróżnić ważne dla nas lokalizacje.

Warto jednak mieć na uwadze, że wszystkie miejsca zapisane na jednej liście mają to samo emoji, ale na mapie można wyświetlić wiele list jednocześnie. Mimo tego ograniczenia mamy wciąż do czynienia z odczuwalnym krokiem do przodu. Dotychczas wszystkie zapisane miejsca miały tę samą ikonę, co przy dużej liczbe miejsc negatywnie wpływało na czytelność Google Maps.

Zmiana jest już udostępniana użytkownikom aplikacji Mapy Google na iPhone’ach i smartfonach z Androidem. W związku z tym, że jest ona wprowadzana stopniowo, to jeszcze nie wszyscy mogą mieć do niej dostęp. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Więcej emoji zobaczymy też w Gmailu

W przypadku Gmaila nie mówimy jeszcze o nowości, która została oficjalnie ogłoszona. Obecnie opieramy się na zmianach w kodzie zauważonych w aplikacji na iOS. Wynika z nich, że firma z Mountain View zamierza zapewnić użytkownikom możliwość reagowania na e-maile za pomocą emoji. Kojarzy się to przede wszystkim z popularnymi komunikatorami, takimi jak Facebook Messenger, ale możliwe, że również w Gmailu okaże się miłym dodatkiem.

8.4 Ocena

W kodzie wspomniano również o pewnych ograniczeniach, które będą nałożone na omawianą funkcję. Niektórych reakcji emoji nie użyjemy w przypadku zaszyfrowanych wiadomości, dużych grup lub jeśli otrzymamy wiadomość z UDW. Niewykluczone, że pojawi się jeszcze limit 20 reakcji na jednego e-maila.

Niestety, na podstawie obecnych informacji trudno wskazać dokładną datę premiery tej funkcji w Gmailu. Możliwe jednak, że nie będziemy musieli długo czekać.