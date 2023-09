Nowy Apple Watch jednak będzie trochę ciekawszy niż sądziliśmy

Apple Watch series 9 zostanie oficjalnie pokazany już w przyszłym tygodniu. Nie należy nastawiać się na rewolucyjne zmiany i innowacyjne rozwiązania, aczkolwiek nie zabraknie kilku interesujących nowości.

Nudno, ale nie aż tak bardzo

Apple Watch, nie licząc modelu Ultra, od kilku generacji wygląda tak samo. Co więcej, niewiele dzieje się również „pod maską”, bowiem Apple od dłuższego czasu montuje praktycznie ten sam procesor. Nowa generacja, którą zobaczymy na tegorocznej konferencji firmy Tima Cooka, również nie przyniesie naprawdę dużych zmian. Dostanie ona jednak kilka nowości wartych odnotowania.

Dotychczas sądziliśmy, że Apple Watch series 9 będzie zdecydowanie nudną premierą. Mówiło się tylko o nowym procesorze, a także różowej wersji kolorystycznej. Najnowsze informacje wskazują, że zmian będzie jednak trochę więcej – np. dostaniemy usprawnienia w kluczowych funkcjach.

Mark Gurman z Bloomberga, mający spore doświadczenie w ujawnianiu planów Apple, tym razem dostarczył więcej szczegółów na temat nowej generacji Watcha. Potwierdził on dotychczasowe informacje na temat nowego procesora, który zostanie oparty na układzie A15 Bionic. Według Gurmana nowy chip sprawi, że smartwatch będzie mógł pochwalić się znacznym wzrostem wydajności. Powinien on też poprawić efektywność energetyczną, aczkolwiek nie należy nastawiać się na długi czas pracy na jednym ładowaniu – najpewniej wciąż pod tym względem będzie niezadowalająco.

Apple Watch series 8 (fot. Apple)

Apple Watch series 9 otrzyma również nowy ultraszerokopasmowy chip U2, który trafi też na pokład iPhone’ów 15. Spodziewać należy się usprawnień w funkcji Find My. Powinniśmy oczekiwać również zamontowania ulepszonych czujników, których zadaniem jest zbieranie danych o użytkowników. Mówi się między innymi o nowym czujniku tętna.

Dowiedzieliśmy się też, że rozmiar kopert pozostanie niezmieniony – ma wynosić 41 mm i 45 mm. Obudowa najpewniej wciąż będzie mocno zbliżona do tego, co widzieliśmy już w Watchu series 8 i poprzednich generacjach. Podobno modele ze stali nierdzewnej będą produkowane przy użyciu drukarek 3D, co ma przełożyć się na zmniejszenie ilości potrzebnego materiału.

8.4 Ocena

Premiera Apple Watcha series 9 już niebawem

Apple Watcha series 9 poznamy już za kilka dni, we wtorek 12 września. Wówczas Apple zaprezentuje też iPhone’y 15 i inne produkty. Wypada tutaj dodać, że w tym miesiącu zostaną udostępnione nowe wersje systemów operacyjnych – m.in. watchOS 10, który przyniesie spory zastrzyk nowych pomysłów.