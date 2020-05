„Doniczka” Google Home nie jest już dostępna w oficjalnym sklepie producenta. Czas na następcę?

Swego czasu byłem nieźle nakręcony na zakup inteligentnego głośnika Google. Sprzęt o charakterystycznym kształcie był pokazowym produktem firmy przez kilka lat, ale teraz zniknął z oferty oficjalnego sklepu. Całkiem możliwe, że jest to zwiastunem premiery jego drugiej generacji.

Kawał historii

Pierwszy głośnik Google Home został zaprezentowany w tym samym dniu, co smartfony Pixel pierwszej generacji. To było naprawdę dawno temu, bo podczas konferencji Google I/O 2016. Firma była jeszcze wtedy pełna nadziei, że cały wachlarz nowych urządzeń będzie w stanie podbić serca użytkowników na całym świecie. I choć część z nich okazała się naprawdę udanymi sprzętami, zwłaszcza po długich miesiącach ulepszeń oraz wydawania ich kolejnych generacji, niektórym się po prostu nie udało. Można to powiedzieć o projekcie systemu rzeczywistości wirtualnej Google Daydream czy aplikacji Allo.

Google Home osiągnęło jednak sukces, bo model ten razem z innymi przedstawicielami inteligentnych głośników Google, zdołał stać się druga siłą na tym wymagającym rynku (zaraz po głośniku Echo od Amazonu). Teraz jednak nagle znika z oficjalnego sklepu producenta w USA.

Google Home nie jest już dostępny

Bez względu na to, czy udamy się na stronę sklepu Google na USA, Kanadę czy Japonię (w Polsce Google nie prowadzi oficjalnej dystrybucji swoich urządzeń), nie znajdziemy na nich możliwości zakupu głośnika Google Home. Trudno powiedzieć, czy jest to jedynie zbieg okoliczności, rzecz związana z jakimiś przerwami w dostawach, czy też może świadectwo nadchodzącej premiery Google Home 2. Tak czy siak – „doniczka” nie jest już w sprzedaży.

W ten sposób powstała wyrwa w ofercie Google, które ma w swoim portfolio mały głośnik z asystentem głosowym – Nest Mini, oraz Home Max. Oprócz tego są też dostępne jeszcze droższe ekrany Nest Hub.

Jeśli Google szykuje się na premierę Home 2, to może wykorzystać szansę podczas zbliżającej się prezentacji Piksela 4a. Nie jestem pewien, czy dałbym się jednak tak mocno oczarować wizją inteligentnego głośnika jak jeszcze kilka lat temu.

źródło: Android Police, Google