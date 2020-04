Google Pixel 4a może być tańszy niż iPhone SE 2020. Spodziewana premiera w maju

Informacje o smartfonie Google Pixel 4a pojawiały się w ostatnich tygodniach regularnie w sieci, co jest pośrednim dowodem na to, że urządzenie jest już gotowe do zaprezentowania klientom. Pojawiła się spodziewana data jego premiery.

Pixel 4a w kolejce do premiery

Kilka dni temu na stronie Google pojawiły się słuchawki bezprzewodowe Pixel Buds 2 – jeden z produktów, który mieliśmy zobaczyć na odwołanym wydarzeniu Google I/O 2020. Firma będzie miała do zaprezentowania jeszcze jedno ważne urządzenie. Tak ważne, że nie chce spalić jego sprzedaży nieodpowiednim dobraniem terminu premiery. Dlaczego to takie ważne?

Pixel 4a będzie relatywnie niedużym smartfonem, przez co stanie się bezpośrednim konkurentem niedawno zaprezentowanego iPhone’a 2020. Największe boje zostaną stoczone najprawdopodobniej na rynku amerykańskim, bo to tam iPhone’y i Piksele ścierają się najmocniej, choć obecność nowych produktów z Cupertino i Mountain View zapewne będzie odczuwalna także w innych regionach świata.

Pixel 4a został zauważony w zapiskach niemieckiego operatora telefonii komórkowej, Vodafone. Zgodnie z nimi, smartfon wejdzie do sprzedaży 22 maja. Pozostał więc niecały miesiąc do zweryfikowania tej informacji.

Smartfon Google tańszy od iPhone’a SE?

Niektórzy podają, że cena Piksela 4a zostanie określona na 399 euro (co w bezpośrednim przeliczeniu daje nam niewiele ponad 1800 zł). Oficjalna dystrybucja smartfonów Google w Polsce nie istnieje, więc trudno zakładać, jak importerzy wycenią Piksela 4a w naszym kraju. Można jednak spodziewać się ceny podobnej do iPhone’a SE 2020. Na stronie Apple najniższa wersja z 64 GB pamięci wbudowanej kosztuje 2199 zł.

Gdyby Google sięgnęło po argument cenowy, byłaby to z pewnością interesująca alternatywa wobec „małego iPhone’a”. Smartfon na Androidzie z ekranem 5,81 cala to jednak trochę inna para kaloszy niż maluch Apple z panelem 4,7 cala. Do tego wyświetlałby obraz w rozdzielczości 2340×1080 pikseli, a nie 1334×750 pikseli, jak iPhone. Przewaga topniałaby na polu wydajności, bo procesor Apple A13 jest nie do pobicia, a przynajmniej nie przez Snapdragona 730, który zagości w Pikselu 4a. Za to fotograficznie telefon Google może górować nad iPhonem SE 2020.

Jak widać, wybór może być trudny. Google może go znacznie ułatwić, jeśli Pixel 4a będzie zauważalnie tańszy od propozycji Apple.

źródło: stadt-bremerhaven.de przez GSMarena