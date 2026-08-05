Google przełamuje kolejną barierę. Użytkownikom iPhone’ów będzie teraz łatwiej

Google aktualizuje jedną z aplikacji. Dzięki najnowszej wersji użytkownicy iPhone’ów mogą teraz w prostszy i wygodniejszy sposób monitorować swoje dane.

Dane z Google Health na iOS można teraz łatwo synchronizować z Apple Health

Aplikacja Google Health na iOS, dzięki aktualizacji do wersji 5.05, otrzymuje istotne ulepszenie. Użytkownicy mogą synchronizować i przenosić dane zgromadzone w Google Health do Apple Health. W praktyce oznacza to, że posiadacze smartwatchy i opasek fitness Fitbit są w stanie monitorować swoją aktywność bezpośrednio w Apple Health.

Dzięki nowym funkcjom Google Health możliwe jest synchronizowanie m.in. danych na temat treningów, snu, liczby kroków oraz pomiarów z zakresu zdrowia. Na ten moment użytkownicy Apple Health nie mogą natomiast śledzić danych na temat zmienności rytmu serca (HRV). Jak zauważyli Redditerzy – prawdopodobnie może to wynikać z tego, że Apple i Google korzystają z innych metod do oszacowania tego parametru.

Aby włączyć synchronizację konieczne jest zainstalowanie najnowszej aktualizacji Google Health i otworzenie aplikacji. Następnie należy stuknąć w ikonę profilu, przejść do zakładki Aplikacje partnerskie, wybrać Apple Health oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Warto też wspomnieć, że dzięki aktualizacji mieszkańcy USA mogą teraz udostępniać dokumentację medyczną zebraną w Google Health swoim lekarzom.

Przypomnę też, że w maju 2026 roku Google pożegnało aplikację Fitbit i zastąpiło ją Google Health.

Aktualizacja Google Keep – teraz jeszcze łatwiej wyszukiwać w notatkach

Google udostępniło również aktualizację aplikacji Google Keep. W wersji 5.26.301.00.90 pojawiła się możliwość wyszukiwania treści w konkretnej notatce. Prace nad opcją Znajdź w notatce były prowadzone przez technologicznego giganta już w 2025 roku, jednak funkcję wdrożono dopiero teraz.

Aby skorzystać z tej nowości należy zaktualizować aplikację Google Keep, a następnie otworzyć ją i wybrać jedną z notatek. Po jej otwarciu konieczne jest stuknięcie w trzy kropki (prawy dolny róg), wybranie z listy opcji z ikoną lupki i podpisem Znajdź w notatce oraz wpisanie zapytania.

Znajdź w notatce – nowa opcja w Google Keep (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Co ważne, opcja jest już dostępna i w moim przypadku działa prawidłowo. Android Authority twierdzi jednak, że u części użytkowników pojawiają się problemy.