Smartfon Xiaomi za złotówkę? To będzie wyjątkowe Black Friday

Tegoroczna edycja międzynarodowego święta promocji – Black Friday 2025 – odbędzie się już 28 listopada 2025 roku. Tego samego dnia we Wrocławiu otworzą się drzwi do nowego sklepu Xiaomi – tam także warto będzie zajrzeć w poszukiwaniu wyśmienitych ofert.

Xiaomi Smart Band 10 za symboliczną złotówkę – to jedna z promocji na otwarcie Xiaomi Store we Wrocławiu

Już w najbliższy piątek, 28 listopada 2025 roku, o godzinie 9.00 odbędzie się wielkie otwarcie pierwszego sklepu Xiaomi Store we Wrocławiu. Będzie się mieścić na poziomie 0 centrum handlowego Magnolia Park przy ul. Legnickiej 58. Jak to zwykle bywa, na miejscu na klientów czekać będzie mnóstwo promocji.

Przede wszystkim: dla pierwszych 50 osób, które zrobią zakupy za minimum 200 złotych, przygotowano wyjątkową okazję na zakup opaski Xiaomi Smart Band 10 za symboliczną złotówkę (zamiast regularnych 209 złotych czy też aktualnie proponowanych 189 złotych w oficjalnych kanałach dystrybucji online).

Jeszcze więcej okazji. Zaoszczędź i odbierz prezent

Prezenty (no dobra, za złotówkę) przewidziano także dla klientów, którzy zdecydują się na zakup konkretnych produktów. Jednym z takich prezentów będzie smartfon Redmi Note 13 Pro 5G, za który normalnie trzeba zapłacić 1799 złotych. Otrzymają go nabywcy:

Jak widzisz, wieńczące powyższą listę telewizor i hulajnoga to dwa przykłady urządzeń, które z okazji otwarcia sklepu we Wrocławiu będą dostępne w obniżonych cenach. Innym jest smartfon Xiaomi 14T Pro w konfiguracji 12/512 GB, który będzie można kupić za 1999 złotych (zamiast regularnych 2999 złotych). To świetny sprzęt, który w recenzji otrzymał od Bartka notę 8,2/10.

Sklep Xiaomi Store w centrum Magnolia Park będzie w piątek czynny od godziny 9.00 do 22.00. Znajdziesz go na poziomie 0.