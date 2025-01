Gemini jeszcze mocniej zaznaczy swoją obecność w smartfonach Samsunga

Google i Samsung zacieśniają współpracę, wprowadzając głęboką integrację Gemini z aplikacjami Galaxy. Nowe funkcje, takie jak zaawansowane zarządzanie notatkami, kalendarzem i przypomnieniami, mogą zadebiutować już na smartfonach z serii Galaxy S25.

Gemini w Samsung Notes, Kalendarzu i Przypomnieniach

Gemini, czyli sztuczna inteligencja Google, stanie się nieodłącznym elementem ekosystemu aplikacji Samsunga. Jak wynika z przecieków, AI zostanie w pełni zintegrowana z aplikacjami Samsung Notes (notatki), Kalendarz i Przypomnienia, otwierając nowe możliwości zarządzania codziennymi zadaniami.

W Samsung Notes Gemini pozwoli użytkownikom nie tylko tworzyć nowe notatki, ale także je streszczać i wyszukiwać na podstawie opisów czy tytułów. To ogromne ułatwienie, szczególnie dla osób, które pracują z dużą liczbą dokumentów i potrzebują szybkiego dostępu do kluczowych informacji. Co ciekawe, AI ma jednak nie wspierać funkcji, takich jak zarządzanie folderami czy dodawanie tagów, co może być pewnym ograniczeniem.

Z kolei w aplikacji Kalendarz Gemini umożliwi tworzenie, edytowanie i usuwanie wydarzeń, a także generowanie wydarzeń na podstawie informacji z obrazów – np. zaproszeń czy zrzutów ekranu. Funkcje – takie jak lista powtarzających się wydarzeń -również znajdą zastosowanie, choć AI nie będzie mogła zarządzać nakładającymi się wydarzeniami ani ich udostępniać.

W przypadku aplikacji Reminder, użytkownicy będą mogli z pomocą sztucznej inteligencji Google tworzyć, edytować i wyszukiwać przypomnienia według nazwy, daty lub godziny, ale opcje takie jak dodawanie lokalizacji czy zdjęć pozostaną niedostępne.

źródło: 9to5google

Jeszcze więcej AI w smartfonach

Według doniesień nowe funkcje AI będą dostępne w urządzeniach Galaxy S25 (zapewne jako rozszerzenie pakietu funkcji Galaxy AI), a ich wdrożenie może zapoczątkować falę podobnych rozwiązań w kolejnych produktach Samsunga.

Integracja AI, mimo swoich zalet, wprowadza pewne ograniczenia. Z perspektywy użytkownika brak funkcji, takich jak rozpoznawanie konfliktów w wydarzeniach w Kalendarzu czy dodawanie bardziej zaawansowanych elementów do przypomnień, może być problematyczny. O ile rzeczywiście będziemy mieć z nimi do czynienia – a to okaże się już na dniach.

Premiera smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 już 22 stycznia.