Dwa smartfony HMD przestaną być dostępne tylko w jednym kraju

Producent, który posiada prawo do wykorzystania marki Nokia w przypadku urządzeń mobilnych, postanowił wypromować swoją markę na tym rynku. Wkrótce dwa jego smartfony zaczną być dostępne w większej liczbie krajów.

Smartfon HMD Crest 5G i HMD Crest Max 5G w sprzedaży już nie tylko w jednym kraju

Od premiery ww. modeli minęło już pół roku. Zostały one zaanonsowane w Indiach 25 lipca 2024 roku i dopiero na początku 2025 roku zaczną być dostępne również w innych krajach. Lista krajów na razie nie jest jeszcze znana, w związku z czym nie można wykluczyć, że przywędrują one także do Europy i samej Polski.

HMD Crest 5G ma wymiary 163,86×76,42×8,41 mm i waży 205 gramów. Na jego przodzie umieszczono wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz 50 Mpix aparat. Na tyle też jest 50 Mpix aparat (w globalnej wersji z funkcją nagrywania w 4K), któremu towarzyszy 2 Mpix czujnik głębi.

Sercem urządzenia jest procesor Unisoc T760 (6 nm) z modemem 5G. Globalna wersja będzie miała 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, podczas gdy w Indiach sprzedawana jest konfiguracja 6/128 GB. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownicy naładują z mocą 33 W (w zestawie jednak nie znajdą ładowarki, która jest dołączana w Indiach).

Kolejną zmianą jest zainstalowany fabrycznie system operacyjny – będzie to Android 15 (a nie Android 14). Producent zapewni temu modelowi aktualizacje Androida przez 2 lata i zabezpieczeń przez 3 lata. Ponadto globalnie ma być dostępna nowa wersja kolorystyczna – biała/srebrna.

HMD Crest 5G (źródło: HMD_MEME’S | @smashx_60)

HMD Crest Max 5G ma w większości identyczną specyfikację techniczną. Na jego tyle umieszczono jednak 3 aparaty fotograficzne: główny z matrycą 64 Mpix, ultraszerokokątny z sensorem 5 Mpix i osobne „oczko” do zdjęć makro (2 Mpix). Ponadto oferuje 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci, czyli podobnie jak planowana, globalna wersja Crest 5G.

Cena HMD Crest 5G będzie przystępna

Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, model Crest 5G ma kosztować na świecie 139,99 dolarów, co dziś jest równowartością około 570 złotych. Data globalnej premiery nie jest jeszcze znana.