Onet wprowadza sztuczną inteligencję. Skorzystają czytelnicy

Sztuczna inteligencja jest prawie wszędzie, więc jej wdrożenie przez Onet nie powinno dziwić. Funkcje mają przede wszystkim pomóc użytkownikom.

Portal Onet zyskał funkcje AI

Sztuczna inteligencja to zdecydowanie jedno z popularniejszych haseł w ostatnim czasie. Wprowadzona jest ona w coraz większej liczbie aplikacji, usług czy innych produktów. Czasami ma być tylko zabawnym gadżetem, a w innych scenariuszach narzędzia mają pomagać użytkownikom.

W przypadku Onetu jak najbardziej możemy mówić o tym drugim założeniu. Otóż sztuczna inteligencja została wprowadzona, aby pomóc użytkownikom odwiedzającym omawiany portal. Wypada dodać, że mamy do czynienia z technologią dostarczoną przez OpenAI, co oczywiście zapowiada, że oferowane funkcje powinny być co najmniej dobre.

Niewykluczone, że rozwiązania AI pojawią się w niedalekiej przyszłości w innych miejscach w internecie. Obecnie opcje dostępne są przy tekstach serwisu Onet Wiadomości, ale Ringier Axel Springer Polska – najpewniej po dobrym przyjęciu aktualnych funkcji – może rozszerzyć sztuczną inteligencję na pozostałe swoje serwisy.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jakie funkcje AI są dostępne dla czytelników?

Co ciekawe, nie jest to tylko jedna czy dwie funkcje, które możemy określić zbędnymi dodatkami. Całość zapowiada się bowiem interesująco i niewykluczone, że faktycznie użytkownicy Onetu będą korzystać z udostępnionych narzędzi.

Do dyspozycji otrzymujemy Onet Czat z AI, czyli chatbota, który – w przeciwieństwie do chociażby Google Gemini – czerpie wiedzę głównie z informacji i artykułów umieszczonych na portalu Onet. Możemy go chociażby zapytać o wydarzenia z wybranego miasta, a także będzie wiedział, kto jest aktualnie premierem Polski.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Kolejna nowość nazywa się Skróć artykuł z AI i chyba nie muszę wyjaśniać, co robi. Wspomnę tylko, że otrzymujemy podsumowanie tekstu podane w przyjemnej i zwięzłej formie. Mamy jeszcze do dyspozycji funkcję Podsumuj dzień z AI, która zapewnia użytkownikom skrócone i wypunktowane najważniejsze informacje dnia.

Nowe funkcje może przetestować każdy zainteresowany. Wystarczy wejść na stronę główną Onetu. Ciekawe, kto niebawem zdecyduje się na podobny ruch, bo raczej jest pewne, że inni też spróbują wprowadzić sztuczną inteligencję.