Praktyczna nowość w Gemini. Sztuczna inteligencja pomoże zadbać o formę

Ta integracja z Gemini powinna spodobać się wielu miłośnikom aktywności. Otóż sztuczna inteligencja wykorzysta dane ze Stravy, aby dostarczać szczegółowych informacji związanych z treningami.

Strava łączy się z Google Gemini

Niedawno mogliśmy dowiedzieć się o debiucie modelu Gemini 4 Argon, który ma sprostać najtrudniejszym i złożonym zadaniom. Następnie Google pochwaliło się modelem Gemini 4 Carbon zaprojektowanym z myślą o kodowaniu i cyberbezpieczeństwu. To wszystko robi wrażenie, ale wypada przypomnieć, że Gemini w założeniach ma także pomagać użytkownikom w wielu codziennych czynnościach. Właśnie z takim podejściem mamy do czynienia w przypadku najnowszego rozwiązania.

Strava, czyli jedna z popularniejszych aplikacji wśród osób aktywnych, ogłosiła integrację z Google Gemini. Subskrybenci mogą bowiem udostępnić dane zebrane w trakcie treningów, aby następnie wykorzystać sztuczną inteligencję do lepszego i bardziej szczegółowego zrozumienia aktualnej formy oraz osiąganych postępów.

W celu integracji należy przejść do Personal Intelligence w Gemini, a następnie wybrać Stravę w sekcji połączonych aplikacji. Pozostaje zalogować się na konto Strava i zezwolić Gemini na dostęp. To już wszystko – można już prowadzić rozmowy z AI związane z aktywnościami, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych w oknie chatu.

źródło: Strava

Użytkownicy mogą poprosić sztuczną inteligencję o sprawdzenie, czy ich tętno w trakcie treningów uległo zmianie – np. czy mogą ćwiczyć szybciej przy tym samym tętnie. Możliwe jest także otrzymanie szczegółowej analizy ostatniego treningu, zapytanie o wpływ innych treningów na chociażby bieganie, czy wpływ wysokiej temperatury na osiągane czasy. Oczywiście to tylko przykłady, bowiem opcji jest znacznie więcej.

Niestety dostępność jest mocno ograniczona

W marcu 2026 roku aplikacja Strava zyskała obsługę języka polskiego. Tym razem nie mamy jednak dobrych informacji dla polskich użytkowników, bowiem na omawianą integrację muszą jeszcze poczekać. Dotyczy to również mieszkańców wielu innych krajów.

Strava podaje, że nowe rozwiązanie jest na ten moment dostępne w USA dla subskrybentów Stravy we wszystkich planach Gemini. Natomiast harmonogram dotyczący szerszego wprowadzenia nie jest znany.

Należy również odnotować, że funkcja Personal Intelligence w Gemini nie jest w pełni dostępna w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym też w Polsce. Możliwe, że dopiero po udostępnieniu Personal Intelligence pojawi się również integracja ze Stravą.