Nowy telefon Nokia. Wrogowi bym go nie polecił

Wbrew pozorom telefon skierowany do dzieci lub seniorów powinien oferować kilka kluczowych elementów. Nowa Nokia 2360 Flip, pomimo obiecujących zapewnień producenta, nie spełnia żadnych warunków.
Nokia 2360 Flip – specyfikacja
W tym przypadku Flip nie oznacza oczywiście urządzenia z kategorii składanych smartfonów – HMD póki co nie zajmuje się takimi luksusowymi produktami. Zamiast tego mamy typowy sprzęt z klapką i fizyczną klawiaturą, oparty na systemie operacyjnym Symbian S30+.
Od strony technicznej nie za bardzo jest na czym zawiesić oko. Pod klapką znajdziemy 2,8-calowy wyświetlacz QVGA (320 x 240 pikseli), natomiast na zewnątrz pokazywaniem podstawowych informacji – jak data czy godzina – zajmuje się 1,77-calowy ekran QQVGA (160 x 120 pikseli). Do dyspozycji użytkownika oddano 4 MB RAM oraz 4 MB pamięci wewnętrznej, możliwej do rozszerzenia o 32 GB za pomocą karty microSD.
Na wyposażeniu telefonu znalazł się również pojedynczy aparat o rozdzielczości QVGA, wymienny akumulator o pojemności 1450 mAh oraz zestaw gniazd w postaci portu USB-C oraz minijack 3,5 mm.
Telefon dla dzieci i seniorów? No nie wiem
W zarządzaniu telefonem obdarowanej osoby pomaga aplikacja Family Assist, dostępna zarówno w Sklepie Play, jak i App Store. Komunikacja odbywa się za pomocą SMS-ów i nie wymaga dodatkowych opłat. Z poziomu „administratora” można dodawać kontakty, przypomnienia, zmieniać głośność czy skonfigurować przycisk SOS.
Warto bowiem wiedzieć, że z tyłu urządzenia pojawił się dodatkowy guzik. Po przytrzymaniu go przez trzy sekundy telefon wykona jedno połączenie oraz wyśle wiadomość do maksymalnie pięciu wybranych numerów.
A co z funkcjami skierowanymi do opiekunów? Ustawienia w telefonie można zablokować PIN-em, więc nie jest do tego wymagana osobna aplikacja. Co więcej, tryb szkolny ogranicza funkcjonalność do zegarka i numerów awaryjnych. Rodzic może ograniczyć również połączenia telefoniczne oraz zablokować niektóre funkcje, takie jak gry czy aparat.
Dlaczego jestem zatem tak negatywnie do tego nastawiony? Po pierwsze, większość tych elementów można ustawić również na urządzeniach z Androidem – są one wbudowane w system lub wymagają zainstalowania prostej aplikacji. Po drugie – potrafię sobie wyobrazić ostracyzm wobec dziecka, które nie może nawet skontaktować się z klasą, ponieważ rodzice zdecydowali się na zakup dumb phone’a.
Po trzecie – zastosowany w Nokii 2360 Flip chipset oferuje tylko połączenie mobilne za pomocą GSM. W czasach, w których kolejne kraje (w tym Polska) odeszły już od 3G, a zakończenie żywota 2G jest kwestią czasu, tego typu telefon nie sprawdzi się w wielu krajach i w najgorszym przypadku po kilku latach stanie się zwykłym elektrośmieciem.
Jedyne, czym mógłby obronić się ten telefon, to naprawdę niska cena. HMD, odpowiedzialne za budżetowe modele z logo Nokii, nie podało jednak, w jakich krajach planuje dystrybuować telefon ani ile będzie kosztować.