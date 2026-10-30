Google Gemini na Chromebooku
Google Gemini na Chromebooku (źródło: Google)
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Szukasz alternatywy dla Google Chrome? To może Cię przekonać

Natalia Kania-Kuc·
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Szukasz alternatywy dla Google Chrome? To może Cię przekonać

Jeśli poszukujesz alternatywy dla Google Chrome, to ta przeglądarka może Cię przekonać. Narzędzie dostało nową, przydatną funkcję.

Nowa funkcja w Opera GX – teraz to jeszcze lepsza alternatywa dla Google Chrome

Opera GX jest przeglądarką internetową, która zadebiutowała w 2019 roku. Narzędzie opracowano głównie z myślą o graczach, a w listopadzie 2024 roku Opera GX została dość mocno odświeżona. Teraz do grona funkcji dołącza świetna nowość, a jest nią Browser Booster. Dzięki niej użytkownicy mają otrzymać jeszcze większą kontrolę nad streamowaniem treści z dźwiękiem.

Nowe funkcje dźwięków w Opera GX, alternatywa dla Google Chrome, przeglądarka
Volume Booster w przeglądarce Opera GX (źródło: Opera)

Firma nadmienia, że dzięki nowej funkcji GX stała się pierwszą przeglądarką łączącą wbudowany wzmacniacz głośności Volume Booster (wzmacniający dźwięk nawet do 500%) z korektorem dźwięku obejmującym osiem presetów. Taki zestaw ustawień pozwala użytkownikom na dostosowanie brzmienia do tego, czego słuchają w danej chwili. Jak tłumaczy Opera, funkcje wzmacniacza i korektora działają niezależnie w każdej otwartej karcie przeglądarki, a opcja jest szczególnie wygodna dla użytkowników korzystających z 2 do 4 otwartych kart w ramach podzielonego ekranu.

Nowe funkcje dźwięków w Opera GX, alternatywa dla Google Chrome, przeglądarka
Split Screen w przeglądarce Opera GX (źródło: Opera)
Nowe funkcje dźwięków w Opera GX, alternatywa dla Google Chrome, przeglądarka
Equalizer Settings w przeglądarce Opera GX (źródło: Opera)

Browser Booster w Opera GX – do czego w praktyce może przydać się ta funkcja?

Przeglądarki stały się jednym z głównych sposobów oglądania seriali, słuchania podcastów czy łączenia się na rozmowy, a często największym problemem jest usłyszenie tego, co jest mówione. Według danych Stagetexts, na które powołuje się Opera, ponad 50% zapytanych Amerykanów przyznaje, iż włącza napisy podczas oglądania treści na żywo. Powodem takich działań jest niedostateczna jakość dźwięku.

Jednak nowa wbudowana funkcja zarządzania dźwiękiem, dostępna bezpośrednio w obrębie przeglądarki, ma pozwolić na regulowanie każdej karty osobno, zamiast w ustawieniach sprzętu czy po pobraniu rozszerzenia.

Jak zadeklarował Maciej Kocemba – Dyrektor Produktu w Opera GX – Browser Booster pozwala użytkownikom kształtować to, jak brzmi każda karta, i widzieć więcej tego, nad czym pracują, zamiast żonglować oknami lub podkręcać głośność i liczyć na najlepsze. W pakiecie aktualizacji znalazła się też funkcja wyszukiwania w kartach, za pomocą której można odnaleźć dowolną kartę we wszystkich oknach.

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