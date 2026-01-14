Asystent, który rozumie więcej. Google pokazało nowy etap rozwoju AI

Google ogłosiło Personal Intelligence, czyli nowe rozwiązanie, które wnosi możliwości cyfrowego asystenta na jeszcze wyższy poziom. Sztuczna inteligencja stanie się znacznie bardziej osobista.

Personal Intelligence połączy dane z różnych usług Google

Dobry asystent powinien znać swojego użytkownika. W związku z tym, funkcja Personal Intelligence wykorzysta informacje z różnych źródeł, takich jak Gmail, Zdjęcia Google, historia korzystania z wyszukiwarki Google czy nawet filmy obejrzane na YouTube. Ma to pozwolić na dostarczanie odczuwalnie lepszych i bardziej spersonalizowanych odpowiedzi.

Personal Intelligence, po połączeniu danych z różnych aplikacji Google, ma przede wszystkim ułatwić codzienne życie. Przykładowo Gemini nie tylko podpowie, jakie opony będą odpowiednie dla samochodu użytkownika, ale także może zaproponować dwa typu opon na różne warunki na podstawie danych ze Zdjęć Google, odwołując się do zdjęć przedstawiających rodzinny, zimowy wyjazd.

Co więcej, Gemini znajdzie w ten sposób numer rejestracyjny samochodu, co może być przydatne w trakcie płacenia za bilet parkingowy. Sztuczna inteligencja sprawdzi się też w przypadku planowania rodzinnych ferii, biorąc pod uwagę zainteresowania rodziny oraz wcześniejsze wyjazdy zapisane w Gmailu i Zdjęciach.

źródło: Google

Oczywiście to tylko kilka przykładów, bowiem zastosowań ma być mnóstwo. Jak najbardziej można stwierdzić, że cyfrowy asystent stanie się lepszym i bardziej przydatnym towarzyszem. Obawy może jednak wzbudzać kwestia prywatności, ale Google postarało się podejść do sprawy w rozsądny sposób.

Personal Intelligence nie będzie wynosił danych poza „ekosystem” Google. Wykorzysta on informacje, które znajdują się już w chmurze Google. Funkcja będzie też domyślnie wyłączona i dopiero użytkownik zdecyduje, czy i kiedy chce połączyć aplikacje z Gemini. Dodatkowo możliwe będzie połączenie tylko niektórych aplikacji, określając w ten sposób, czym dokładnie chcemy podzielić się z AI.

Personal Intelligence – dostępność

W początkowym etapie, już 14 stycznia 2026 roku, nowość zostanie udostępniona subskrybentom Google AI Pro i AI Ultra w USA. Będzie można z niej korzystać w przeglądarce internetowej, a także w aplikacji Gemini na Androidzie i iOS.

Następnie Personal Intelligence zawita do kolejnych krajów, a także zostanie wydana wersja bezpłatna. Dodatkowe szczegóły nie są jednak jeszcze znane.