Turtle Beach rozwiązał się worek z nowościami. Fajne pady dla fanów Mario to nie wszystko

Wraz z nadejściem wiosny Turtle Beach zaprezentowało nowe urządzenia dla graczy. Tym razem są to zestawy słuchawkowe i kontrolery dla konsol Xbox, PC oraz Nintendo Switch. Wariantów nowych modeli jest aż 16 i trafiły już do przedsprzedaży.

Słuchawki i pady do Nintendo Switch

Marka Turtle Beach tym razem postanowiła „uśmiechnąć się” do posiadaczy konsol Nintendo Switch. Wypuściła aż 3 modele nowych sprzętów w różnych wersjach. Kontrolery to prawdziwa gratka dla fanów Mario. Pad Rematch dostępny będzie w dwóch wariantach: Invincible Mario i Super Mario Star.

Charakteryzują się niezłym zasięgiem, bo aż do 9 metrów, dwoma przyciskami do mapowania funkcji i baterią działająca aż do 40 godzin na jednym ładowaniu. Trzeba przyznać, że robi to wrażenie, zwłaszcza że mają zamontowane elementy, które świecą w ciemności.

Kontrolery można sparować z modelami Nintendo Switch, Switch Lite oraz Switch OLED. Kabel ładujący ma długość metra, a waga kontrolera to 417 g. Nie jest on przesadnie duży bo mierzy 165 x 127 x 50,8 mm.

Cena kontrolera Rematch to 59,99 euro (około 257 złotych).

Po lewej Invincible Mario, po prawej Super Mario Star (źródło: turtlebeach.com)

Słuchawki Recon 70, które są jednymi z najlepiej sprzedających się modeli, od teraz są oficjalnie licencjonowane dla Switcha. Ten sprzęt ma przetworniki 40 mm, wygodne nauszniki z ekoskóry, a producent deklaruje, że mikrofon jest bardzo czuły. Dzięki złączu 3,5 mm mogą łatwo łączyć się z wszystkimi modelami Nintendo Switch, a długość kabla to 1,2 m.

Słuchawki Recon 70 (źródło: turtlebeach.com)

Zakres ich częstotliwości to 20 Hz – 20 kHz, czyli generalnie dość standardowy. To, co wyróżnia ten produkt, to syntetyczna skóra z piankową amortyzacją oraz niska waga – zaledwie 232 g. To sprawia, że te słuchawki powinny być bardzo wygodne dla graczy.

Dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, w tym m.in. we fioletowym, moro, czarno-zielonym czy niebiesko-białym. Zamówić je można w przedsprzedaży już za 34,99 euro (około 150 złotych).

Drugim modelem słuchawek są Airlite Fit, które nieco się różnią od Recon 70. Również mają 40 mm przetworniki i złącze 3,5 mm, ale za to zostały wyposażone w dwukierunkowy mikrofon z redukcją szumów i funkcją Flip-to-Mute, a także nauszniki z tkaniny jersey, przez co mają być jeszcze wygodniejsze niż Recony.

Dostępne są w trzech kolorach: czerwono-niebieskim, nawiązującym do Switcha, czarno-białym oraz fioletowym. Waga to zaledwie 228 g, a długość kabla wynosi 1,15 m.

Słuchawki Airlite Fit można nabyć w przedsprzedaży już za 24,99 euro (około 107 złotych).

Słuchawki Airlite Fit (źródło: turtlebeach.com)

Dwa kontrolery dla Xboxa i PC

Turtle Beach nie zapomniało o fanach Xboxa i komputerów osobistych. Dla tego segmentu graczy również przygotowało dwie ciekawe propozycje. Mowa o kontrolerach Afterglow Wave i Rematch Core.

Pierwszy z nich jest dedykowany dla Xbox Series X/S, One i PC, oferując 3-stopniowe spusty z efektem Halla, personalizację ośmiostrefowego RGB z czterema trybami świecenia i możliwość dowolnej konfiguracji przez Control Hub.

Ciekawostką jest to, że można sterować dźwiękiem za pomocą „krzyżaka” (D-pad), a do tego kontroler ma dedykowany przycisk do wyciszania mikrofonu. Producent deklaruje, że sama konstrukcja kontrolera jest ergonomiczna, a podwójne silniki dudniące zapewnią jeszcze większą immersję podczas grania.

Pada Afterglow Wave można kupić w przedsprzedaży za 44,99 euro (około 192 złote).

Pad Afterglow Wave (źródło: turtlebeach.com)

Z kolei Rematch Core to tańszy odpowiednik przed chwilą omawianego pada. Również ma przyciski do sterowania głośnością oraz wyciszania mikrofonu, aplikację Control Hub, ergonomiczną konstrukcję czy podwójne silniki dudniące, ale za to brakuje mu 3-stopniowych spustów z efektem Hallo i bezprzewodowego podłączenia. Łączy się z urządzeniem za pomocą kabla USB-C o długości 2,5 m.

Kontroler Rematch Core nie ma również takiego podświetlenia RGB jak Afterglow Wave, ale za to jest dostępny w pięciu wariantach dwukolorowych. Do wyboru są m.in. pomarańczowo-czarny, czy zielono-biały.

Pad kosztuje w przedsprzedaży 29,99 euro (około 128 złotych).

Pad Rematch Core (źródło: turtlebeach.com)

Która z nowości spodobała Ci się najbardziej?