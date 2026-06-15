Ten smartwatch wygląda na droższy, niż jest w rzeczywistości

Od premiery ostatniego zegarka marki Meizu minęło już jakieś 5 lat. Producent postanowił raz jeszcze spróbować swoich sił w tym segmencie, wprowadzając do sprzedaży smartwatch Meizu Watch M1. Co oferuje?

Meizu Watch M1 wygląda na droższy, niż naprawdę jest

Meizu Watch M1 to smartwatch klasy podstawowej – kierowany do osób o niezbyt dużych wymaganiach, ale oczekujących szerokiej funkcjonalności. Wyświetla powiadomienia z telefonu, umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth i na bieżąco monitoruje parametry zdrowotne, czas i jakość snu, kondycję oraz aktywność – zarówno spontaniczną, jak i podczas treningów w ponad setce trybów sportowych.

Ma prostokątny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 2,01 cala, rozdzielczości 410×502 piksele i jasności dochodzącej do 1000 nitów (w naprawdę słoneczny dzień może to nie wystarczyć, ale na co dzień powinno być OK). Ekran pokryty jest szkłem 2,5D i otoczony ramką wykonaną z metalu. Cała konstrukcja cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68.

Skrywa w sobie jeszcze akumulator o pojemności 300 mAh, który zapewniać ma od 3 do 5 dni normalnego użytkowania. Ładowanie zaś zajmuje 2 godziny.

Meizu Watch M1 (fot. Meizu)

Pod względem designu nawiązuje do zegarków takich jak Huawei Watch Fit 5 czy Apple Watch, ale jest od nich zdecydowanie tańszy. No właśnie, skoro już przy tym jesteśmy…

Ile kosztuje smartwatch Meizu Watch M1?

Meizu Watch M1 jest dostępny w Chinach i na razie nic nie wskazuje na to, by miał również trafić do sprzedaży w innych krajach, choć w przypadku tego producenta nigdy niczego nie należy brać za pewnik. Cena w Państwie Środka wynosi 299 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~160 złotych.

Jeśli celujesz w taki tani smartwatch z kompletem podstawowych funkcji, to już teraz jesteś w stanie znaleźć coś ciekawego w polskich sklepach. Najsensowniejszą opcją wydaje się Redmi Watch 5 Lite, którego funkcjonalność jest podobna, a ceny utrzymane są w tych samych okolicach.