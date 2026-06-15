Wideodzwonek w rozsądnej cenie. To niejedyna jego zaleta

Na polskim rynku zadebiutował nowy wideodzwonek. Jego cena nie jest wygórowana, a mimo to sprzęt oferuje całkiem sporo inteligentnych funkcji.

Nowy inteligentny dzwonek TP-Link Tapo już dostępny w Polsce

Do oferty TP-Link Tapo dołącza nowy funkcjonalny dzwonek. Model Tapo D205 to kompaktowe rozwiązanie wyposażone w akumulator o pojemności 5200 mAh, dzięki czemu nie jest koniecznie kłopotliwe prowadzenie przewodów czy instalowanie ogniwa fotowoltaicznego.

Producent deklaruje, że taka pojemność akumulatora powinna wystarczyć na działanie do 180 dni na jednym ładowaniu. Co ważne, sprzęt może być ładowany za pomocą portu USB typu C ładowarką lub powerbankiem.

Tapo D205 oferuje nagrywanie w rozdzielczości 2K 3Mpix (2304 x 1296 pikseli) z ultraszerokim kątem widzenia (160º), co sprawia, że kamera obejmie nie tylko miejsce przed drzwiami, ale znacznie większą część korytarza lub posesji. Dodatkowo wideodzwonek oferuje 10-krotny zoom cyfrowy, a obraz rejestrowany w trudnych warunkach oświetleniowych wspierany jest IR (do 7,6 metra).

Wideodzwonek Tapo D205 (źródło: TP-Link)

Nowy sprzęt TP-Link wyposażono w mikrofon i głośnik, co pozwala na prowadzenie dwukierunkowej rozmowy z osobą stojącą przed drzwiami. Ciekawym dodatkiem jest też możliwość skonfigurowania predefiniowanych odpowiedzi – np. prośby o pozostawienie paczki pod drzwiami. Z kolei dzięki funkcji wykrywania ludzi, wideodzwonek natychmiast przesyła na smartfon użytkownika powiadomienia, gdy ktoś znajdzie się przy drzwiach.

Wideodzwonek Tapo D205 (źródło: TP-Link)

Wideodzwonek Tapo – prostota, funkcjonalność i niewygórowana cena

Poza szeregiem funkcji Tapo D205 charakteryzuje się również łatwym montażem za pomocą śrub bądź taśmy 3M. Kupujący w zestawie (poza taśmą, śrubami, kołkami i szablonem) otrzymuje też klin montażowy, mający ułatwiać dopasowanie kąta widzenia względem otoczenia i drzwi.

Wideodzwonek Tapo D205 (źródło: TP-Link)

Tapo D205 oferuje podgląd na żywo, a także zapis nagrań lokalnie bez subskrypcji na karcie microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Do dyspozycji osób, które preferują gromadzenie nagrań w chmurze, dostępna jest usługa Tapo Care.

Producent wspomina, że sprzęt obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz, a także jest kompatybilny z Asystentem Google, Amazon Alexą i platformą Samsung SmartThings. Urządzenie ma też certyfikat IP54, dzięki czemu można zamontować je na zewnątrz budynku.

Wideodzwonek Tapo D205 może być jednym z tych produktów, które łączą niewygórowaną cenę z szeroką funkcjonalnością. TP-Link wyceniło swój nowy produkt na 210 złotych.