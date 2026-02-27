Google udoskonala generowanie obrazów. Efekty robią wrażenie

Generowanie obrazów to jeden z najpopularniejszych sposobów, w jakie użytkownicy wykorzystują sztuczną inteligencję. W ich ręce właśnie trafia potężne narzędzie tego typu – firma Google udostępniła model Nano Banana 2.

Nano Banana 2 łączy to, co najlepsze u poprzedników, dodając co nieco nowego

Po raz pierwszy model Nano Banana poznaliśmy w sierpniu 2025 roku. Bazujący na sztucznej inteligencji generator obrazów firmy Google szybko zyskał popularność, głównie ze względu na niezłą jakość i świetne tempo. W listopadzie 2025 roku zadebiutował ulepszony model Nano Banana Pro, który zyskał dostęp do wiedzy o świecie, co pozwoliło na tworzenie treści w oparciu o prawdziwe informacje.

Teraz firma Google udostępnia model Nano Banana 2, który łączy jakość i rozumowanie znane z Nano Banana Pro oraz szybkość charakterystyczną dla Nano Banana, dorzucając też – rzecz jasna – garść nowinek. Dzięki temu generowanie (i edycja) obrazów ma wchodzić na jeszcze wyższy poziom, niezależnie od tego, czy potrzeba nam prostej ilustracji, czy też przemyślanej infografiki.

Co potrafi Nano Banana 2?

Nano Banana 2 (a tak właściwie: Gemini 3.1 Flash Image) jest w stanie czerpać wiedzę z bazy Gemini oraz odczytywać informacje i obrazy z wyszukiwarki internetowej. To pozwala modelowi na generowanie ilustracji w oparciu o fakty. Zaawansowane rozumowanie umożliwia ponadto przekształcanie notatek w diagramy, wizualizacje i infografiki. Model renderuje czytelny tekst i może nawet od razu go przetłumaczyć.

W stosunku do pierwszej generacji model Nano Banana 2 oferuje jeszcze większą spójność tematu (w ramach jednego procesu roboczego potrafi zachować podobieństwo nawet 4 postaci i 14 obiektów), wykonuje instrukcje z większą precyzją, obsługuje większą liczbę rozdzielczości i proporcji, a do tego wierniej podchodzi do kwestii oświetlenia.

Pokaz możliwości Nano Banana 2: infografiki, spójność obiektów i szeroki wybór formatów kreacji (źródło: Google)

To, co się nie zmieniło, to że treści generowane przez Nano Banana 2 nadal mają niewidoczny klucz, który pozwala narzędziom Google szybko ustalić ich pochodzenie. Dzięki temu użytkownik może szybko zweryfikować, czy to, co widzi, zostało stworzone przez człowieka, czy może jednak przez sztuczną inteligencję.

Model Nano Banana 2 wylądował w ekosystemie Google

Model Nano Banana 2 dociera już do poszczególnych usług i aplikacji Google. W Gemini powszechnie zastępuje model Nano Banana Pro, a w wyszukiwarce można z niego skorzystać w Trybie AI oraz Obiektywie. Jest już także dostępny w AI Studio i Antigravity, w Google Cloud (poprzez Vertex AI), w edytorze Flow oraz na platformie Google Ads.