Google chce generować „spersonalizowane podcasty”. Pomysł jest ciekawy

Google to nie tylko przeglądarka Chrome, system operacyjny Android czy Gmail. Firma prowadzi również interesujące eksperymenty, a najnowszy z nich dotyczy nowego sposobu poznawania wiadomości ze świata.

Daily Listen, czyli spersonalizowane odcinki podcastu

Jak przed chwilą napisałem, firma z Mountain View wkłada wysiłek nie tylko w swoje główne produkty, ale również prowadzi prace nad rozwiązaniami, które można określić eksperymentami. Część z nich finalnie znajduje zastosowanie w znanych usługach, a pozostałe kończą tylko na fazie testów.

Niezależnie od tego, co się dzieje finalnie z tymi eksperymentami, warto docenić fakt, że w wielu z nich mogą wziąć udział zainteresowani użytkownicy, spełniający określone kryteria. Przykładowo w październiku zeszłego roku mogliśmy usłyszeć i wziąć udział w eksperymencie Google związanym ze zwiedzaniem muzeów wraz z myszami.

Tym razem w Google wymyślono nowy sposób poznawania najciekawszych informacji ze świata. Oczywiście najciekawszych dla konkretnego użytkownika, bowiem wiadomości – podobnie jak w Google Discover – są personalizowane na podstawie zainteresowań i innych wychwyconych wzorców.

Nie bez powodu wspomniałem o tej funkcji. Otóż Daily Listen bierze pod uwagę tematy, które użytkownik śledzi właśnie w Google Discover. Na ich podstawie generowany jest odcinek podcastu, który w założeniach ma zawierać interesujące informacje. Trwa on około 5 minut.

W każdej chwili można przejrzeć listę tematów, które zostały wzięte do podcastu stworzonego za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji. Dostępna jest też opcja wyświetlenia podobnych tematów pochodzących z innych źródeł. Nie zabrakło też możliwości przejścia do samego źródła, co z kolei umożliwia dokładniejsze zapoznanie się z danym zagadnieniem.

Całość podana jest w formie zbliżonej do normalnego podcastu, a dodatkowo do dyspozycji mamy prosty odtwarzacz. Ten odtwarzacz składa się m.in. z przycisku start/wstrzymaj, cofnij o 10 sekund czy zmień prędkość odtwarzania. Ponadto możemy dać łapkę w górę lub w dół, aby ocenić wygenerowany odcinek.

Brzmi ciekawie, ale…

Jak zauważa serwis 9to5Google, nowy eksperyment obecnie dostępny jest dla użytkowników Androida i iOS w USA, ale jego rozszerzenie na pozostałe regiony jest możliwe. Niestety, język polski nie jest i raczej nie będzie obsługiwany. Szkoda, bo przedstawione rozwiązanie zapowiada się ciekawie. Pozostaje trzymać kciuki, że w przyszłości otrzymamy możliwość sprawdzenia tego typu podcastów w naszym języku. Tymczasem można potestować inne eksperymenty dostępne na platformie Gogole Labs.