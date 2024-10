Zwiedzaj muzea wraz z Google i myszami. To naprawdę ciekawa zabawa

Technologia, a więc również sztuczna inteligencja, może pomóc w odkrywaniu i poznawaniu kultury. Google przedstawiło cztery eksperymentalne rozwiązania, które skupiają się właśnie na tym temacie.

Talking Tours i dwie myszy

Zaangażowanie Google w rozwój sztucznej inteligencji jest naprawdę dobrze widoczne. Dobrym przykładem jest wprowadzenie Gemini do Google Maps i Waze. Teraz przejdziemy jednak do rozwiązań eksperymentalnych, które w założeniach mają zapewnić nowe sposoby poznawania kultury.

Pierwsza z czterech przedstawionych nowości nazywa się Talking Tours. To rozwiązania pozwala wirtualnie zwiedzać różne miejsca związane z kulturą na całym świecie, jednocześnie słuchając informacji przedstawianych przez przewodnika audio. Warto tutaj zaznaczyć, że przewodniki to sztuczna inteligencja Google, która generuje kontekstowe audio na żywo.

Druga nowość, jak może sugerować już nazwa Mice in the Museum, to ciekawy eksperyment z myszami w muzeum. Chwila, o co chodzi? Otóż August i Pearl to dwie ciekawskie myszy, które oprowadzają użytkownika po sztuce w ponad 100 muzeach na całym świecie. Wygenerowane przez Google AI myszy opowiadają o swoich obserwacjach i zapraszają użytkownika do eksplorowania dzieł sztuki w dotychczas niespotykany sposób.

Talking Tours i Mice in the Museum (źródło: Google)

Animowane usta i Doodle Guide

Trzeci eksperyment, czyli Lip Sync, to zestaw dwóch animowanych ust prowadzących na żywo rozmowy na tematy kulturowe – od sztuki, rzemiosła po jedzenie i podróże. Celem stworzenia Lip Sync było dostarczenie zabawnego sposobu na odkrywanie nowych punktów widzenia. Dodatkowo możemy zdobywać informacje, gdy usta odpowiadają na ponad 100 pytań wybranych przez artystę rezydenta Google.

Lip Sync i Doodle Guide (źródło: Google)

Czwarta nowość to narzędzie Doodle Guide, które oferuje możliwość testowania i doskonalenia umiejętności rysowania. Użytkownik może nawet uzyskać komentarz w czasie rzeczywistym dotyczący tworzonych rysunków – oczywiście komentarz zostanie wygenerowany dzięki sztucznej inteligencji. Ponadto po narysowaniu Doodle Guide wygeneruje obraz na podstawie naszej pracy i podzieli się wskazówkami dotyczącymi doskonalenia artystycznego.

Oczywiście wszystkie cztery eksperymentalne rozwiązania możemy sprawdzić – Talking Tours, Mice in the Museum, Lip Sync i Doodle Guide.