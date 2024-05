Google Circle to Search zyska nowe funkcje. Inteligentne i przydatne

Użytkownicy Circle to Search mogą otrzymać kolejne funkcje. Wśród nich znajdzie się opcja zapisywania zrzutu wybranego fragmentu ekranu wewnątrz chmury. Specjaliści znaleźli też guzik zaznaczania całego tekstu widniejącego na ekranie oraz przycisk odsłuchania zaznaczonych słów.

Zapisywanie zrzutów fragmentu ekranu

Usługa Circle to Search to ulepszona wersja Obiektywu oraz przeglądarki Google, o której pojawia się coraz to więcej wieści. Funkcja pojawiła się na wybranych smartfonach, których łącznie jest już 100 milionów, a technologiczny gigant chwali się, że jeszcze w tym roku ma zamiar podwoić tę liczbę. Sukcesywnie docierają do nas kolejne wieści na temat opcji już wdrażanych, ale także planowanych, przewidywanych czy wykrytych w kodzie programistycznym.

Portal Android Authority, wraz z AssembleDebug, wykrył kolejne nowości w pakiecie APK. Oczywiście nie oznacza to, że funkcje muszą trafić w ręce użytkowników, ale jest taka możliwość. Jak wynika z informacji, Circle to Search w przyszłości może obsłużyć funkcję zapisywania zrzutu wybranej części ekranu wewnątrz chmury, jednak nie jest nią Dysk czy Zdjęcia Google.

Odkrywcom udało się uruchomić tę opcję – po włączeniu funkcji oraz zaznaczeniu wybranego fragmentu na ekranie smartfona wyświetlił się guzik z nazwą „zapisz”. Wykonany zrzut nie trafił jednak do najpopularniejszych aplikacji gromadzących zdjęcia, a do biblioteki Zainteresowania dostępnej przez przeglądarkę, którą można udostępnić wybranym użytkownikom. Co ciekawe, nie da się udzielić dostępu do jednej grafiki, a od razu do całego albumu.

Circle to Search może zyskać kolejne funkcje z Obiektywu

Jak wspomniano na łamach portalu Android Authority, odkrywcom udało się także napotkać dwie inne funkcje, choć nie udało się ich jeszcze uruchomić. W ciągach kodu wykryto guziki o nazwie „słuchaj” oraz „zaznacz wszystko”.

Można jedynie domyślać się, że nowe opcje miałyby być zbliżone do opcji znanych z Obiektywu Google, gdzie przycisk „słuchaj” pozwala na wysłuchanie zaznaczonego tekstu. Z kolei „zaznacz wszystko” podświetla i oznacza cały tekst wyświetlony na podglądzie z kamery lub wprost na ekranie smartfona.