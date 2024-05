BNP Paribas to fanatyk wędkarstwa. Cała promocja wypełniona spławikami, najlepiej

Trzeba przyznać, że nowa oferta BNP Paribas jest naprawdę nietuzinkowa. Otóż bank postanowił połączyć pasję do wędkowania z ochroną wód.

Pamiętaj, ochrona wody jest bardzo ważna!

Jeśli nowa oferta BNP Paribas miała przyciągnąć uwagę, to przyznam, że przynajmniej w moim przypadku to się udało. Oczywiście to bardzo dobrze, bowiem cel jest zdecydowanie słuszny. Samą ofertą zajmiemy się za chwilę, a teraz przejdźmy do akcji ogłoszonej przez bank, której celem jest ochrona wody.

Jak słusznie zauważa BNP Paribas, woda jest naszym wspólnym dobrem. W związku z tym, powinniśmy wkładać możliwie dużo wysiłku, aby o nią dbać. Bank podjął współpracę z Piotrem Nieznańskim, doświadczonym ekspertem i działaczem na rzecz ochrony wód, czego efektem jest zbiór rad, wskazujących, co każdy z nas może zrobić dla polskich rzek i jezior.

Szkodliwe działania wobec środowiska naturalnego mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia publicznego, takie jak zanieczyszczenia powietrza powodujące choroby układu oddechowego czy zatrucia związane z zanieczyszczeniem wody. Reagowanie na te zagrożenia jest więc kluczowe dla ochrony środowiska, naszego zdrowia i jakości naszego życia. Piotr Nieznański

Co więc możemy zrobić, aby pomóc w dbaniu o jakość wody? Wśród rad mamy następujące punkty:

Społeczny monitoring – możemy dołączyć do społecznego monitoringu jakości wody, przykładowo do akcji wplywowi.pl. Pozwoli to szybciej wykrywać potencjalne zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego.

– możemy dołączyć do społecznego monitoringu jakości wody, przykładowo do akcji wplywowi.pl. Pozwoli to szybciej wykrywać potencjalne zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego. Podejmowanie działania w przypadku zaobserwowania szkód w środowisku (np. zanieczyszczenia wody) – jeśli jesteśmy świadkiem niszczenia środowiska nie powinniśmy być obojętni. Możemy zebrać jak najwięcej informacji na temat zanieczyszczenia, takich jak miejsce, czas, skala zanieczyszczenia oraz ewentualne źródło. Oczywiście wszystkie niepokojące sytuacje należy zgłaszać.

– jeśli jesteśmy świadkiem niszczenia środowiska nie powinniśmy być obojętni. Możemy zebrać jak najwięcej informacji na temat zanieczyszczenia, takich jak miejsce, czas, skala zanieczyszczenia oraz ewentualne źródło. Oczywiście wszystkie niepokojące sytuacje należy zgłaszać. Wsparcie organizacji społecznych – możemy aktywnie wspierać organizacje społeczne działające na rzecz ochrony środowiska. Wystarczy wpłata nawet niewielkiej kwoty pieniędzy – każda złotówka się przyda.

– możemy aktywnie wspierać organizacje społeczne działające na rzecz ochrony środowiska. Wystarczy wpłata nawet niewielkiej kwoty pieniędzy – każda złotówka się przyda. Udział w akcjach społecznych – możemy brać udział w akcjach społecznych i działaniach terenowych mających na celu poprawę jakości środowiska. Akcje te mogą obejmować zbiórki śmieci, sadzenie drzew (każdorazowo po konsultacji z przyrodnikami) czy akcje edukacyjne na temat ochrony przyrody.

– możemy brać udział w akcjach społecznych i działaniach terenowych mających na celu poprawę jakości środowiska. Akcje te mogą obejmować zbiórki śmieci, sadzenie drzew (każdorazowo po konsultacji z przyrodnikami) czy akcje edukacyjne na temat ochrony przyrody. Świadome wybory i ograniczanie konsumpcji – warto rozważyć wybieranie produktów, które mają mniejszy wpływ na środowisko, a także możemy ograniczyć nadmierną konsumpcję.

– warto rozważyć wybieranie produktów, które mają mniejszy wpływ na środowisko, a także możemy ograniczyć nadmierną konsumpcję. Zapobieganie zanieczyszczeniom – należy zwracać uwagę na to, aby do kanalizacji i do kosza na śmieci nie trafiały leki i inne substancje groźne dla środowiska.

Wyżej wymienione rady są dość łatwe do zrealizowania, a skorzystanie z nich pozytywnie przełoży się na środowisko. Nie trzeba też spełniać każdego punktu, aby pomóc planecie. Nie jest też konieczne wywrócenie życia do góry nogami – w zupełności wystarczy zmiana kilku nawyków.

Oferta BNP Paribas łączący pasję do wędkowania z ochroną wód

Mam nadzieję, że zapoznaliście się z powyższymi radami. Przejdźmy więc do oferty przygotowanej przez BNP Paribas. Otóż w ramach oferty Konto z kartą dla Wpływowych każdy zainteresowany klient, który przy założeniu Konta Otwartego na Ciebie przystąpi do promocji otrzyma spławik Aguard.

Co ciekawe, po włożeniu spławika do wody zbierane są informacje na temat zasolenia wody. Zebrane dane można sprawdzić w aplikacji Aguard na smartfonie. Zasolenie wody można zbadać również, gdy nie zamierzamy łowić ryb – bez obaw, nikt tego nie sprawdza. Oczywiście te dane pozwalają też ocenić i w razie potrzeby zgłosić złą jakość wody.

Wypada jeszcze wspomnieć, że nazwa nowej oferty nawiązuje do akcji #WPŁYWOWI. Wystartowała ona w kwietniu w Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jednym z jej celów jest stworzenie oddolnego systemu zbierania informacji o czystości wód za pomocą omawianego spławika. Zainteresowani? Jeśli tak, to warto odwiedzić stronę wplywowi.pl.