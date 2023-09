Dzięki Google zaoszczędzisz teraz cenny czas

Korzystanie z internetu potrafi wciągnąć, jednak są rzeczy, które użytkownicy sieci chcą zrobić jak najszybciej. Przeglądarkowy gigant ogłosił szereg nowości i zmian, dzięki którym będzie można zaoszczędzić cenny czas.

Google wprowadza małe zmiany, które pozwolą zaoszczędzić cenny czas

Pierwsza z zapowiedzianych przez firmę z siedzibą w Mountain View dotyczy Google Pay w przeglądarce Chrome. Podczas płacenia za zakupy w internecie istnieje możliwość wybrania karty, której chce się użyć. Jeśli użytkownik ma dodane do Portfela Google więcej kart, wyświetlana jest lista z końcówkami ich numerów. Tutaj pojawia się jednak problem – nie każdy pamięta, jaką końcówkę numeru ma konkretna karta, co utrudnia wybranie tej, której chce się użyć przy danej płatności.

Amerykański gigant postanowił w końcu ułatwić życie użytkownikom – od teraz obok czterech ostatnich cyfr kart płatniczych zostaną wyświetlone ich nazwy oraz zdjęcia, dzięki czemu łatwiej będzie wybrać kartę, którą chce się zapłacić. Firma z Kalifornii informuje, że jeszcze w tym miesiącu opisywana nowość zostanie wprowadzona w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii.

Kolejnym, zapowiedzianą przez Amerykanów nowością, jest możliwość zapisania na komputerze swojego numeru IBAN jako metody płatności, dzięki czemu skróci się proces płacenia. W tym przypadku skorzystają z tego użytkownicy w blisko 80 krajach na całym świecie. Nie wiadomo jednak, czy Polska znajduje się na liście, ale można podejrzewać, że nie, ponieważ w Polsce takiej metody się nie stosuje, zatem byłaby ona u nas bezużyteczna (w końcu obok Google Pay mamy m.in. BLIKA).

W końcu nie będziesz musiał(a) też wielokrotnie zapisywać tego samego adresu

Ponadto od teraz dostępna ma być możliwość synchronizacji zapisanych adresów pomiędzy różnymi aplikacjami Google. W praktyce ma to wyglądać tak, że gdy użytkownik zaloguje się w przeglądarce Chrome i doda adres do swojego Konta Google, będzie miał możliwość edytowania i użycia go w innych produktach firmy z Mountain View, jak Google Pay i sklep Google Play. Wkrótce ma to też działać w drugą stronę, tj. zapisane adresy w różnych usługach Amerykanów będą dostępne także w przeglądarce Chrome.

Oprócz tego Amerykanie zapowiedzieli jeszcze, że użytkownicy w kolejnych 50 krajach i terytoriach, w tym Meksyku, Nigerii i Peru, będą mogli zapisywać swoje karty płatnicze w Chrome.

Przy okazji warto przypomnieć, że wczoraj Google ogłosiło również sporo nowości, z których będą mogli korzystać posiadacze urządzeń z Androidem oraz Wear OS.