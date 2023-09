Dwa nowe tablety Kruger&Matz trafiły do sprzedaży w Polsce. Ile kosztują? Nie są drogie

Polska marka Kruger&Matz niespodziewanie wprowadziła na polski rynek dwa nowe tablety – modele EAGLE 1074 i EAGLE 1075. Mają one wiele cech wspólnych, ale są też aspekty, które je różnią. Oba urządzenia można już kupić w Polsce. Ile trzeba za nie zapłacić?

Specyfikacja nowych tabletów Kruger&Matz EAGLE 1074 i EAGLE 1075

Oba tablety wyglądają dokładnie tak samo, więc jeśli zdecydujecie się na konkretny model, upewnijcie się, że wzięliście ten, który faktycznie chcieliście kupić, żeby potem nie mieć niemiłej niespodzianki. Tym bardziej, że nazwy też mają podobne, więc o pomyłkę tutaj wyjątkowo nietrudno.

Kruger&Matz EAGLE 1075 (źródło: Kruger&Matz)

Oba nowe tablety marki Kruger&Matz wyposażone są w wyświetlacz IPS o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli (proporcje 16:10), który nie oferuje możliwości odświeżania obrazu z częstotliwością wyższe niż standardowe 60 Hz (choć niedługo to właśnie co najmniej 90 Hz może stać się nowym standardem). Ponadto na ich pokładach znajduje się taki sam procesor UNISOC Tiger T618 2,0 GHz z układem graficznym Mali-G52 i akumulator o pojemności 6200 mAh (do jego ładowania służy port USB-C, a maksymalna obsługiwana moc to zaledwie 10 W).

Kruger&Matz EAGLE 1074 i EAGLE 1075 oferują również aparat o rozdzielczości 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, a także dwa głośniki stereo, radio FM, modem 4G LTE, GPS, obsługę USB OTG, hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD do 2 TB) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Oba tablety mają metalowe obudowy w kolorze szarym, wymiary 246x156x9 mm, ważą 460 gramów i fabrycznie pracują pod kontrolą systemu Android 13 (producent nie informuje, jak długo zamierza je wspierać aktualizacjami).

Czym zatem różnią się nowe tablety marki Kruger&Matz? Ilością RAM i wbudowanej pamięci wewnętrznej. Model EAGLE 1074 ma odpowiednio 4 i 64 GB, natomiast EAGLE 1075 – 6 i 128 GB. To jedyne różnice pomiędzy nimi, gdy mowa o specyfikacji technicznej urządzeń.

Ile kosztują nowe tablety Kruger&Matz EAGLE 1074 i EAGLE 1075?

Sugerowaną cenę modelu Kruger&Matz EAGLE 1074 ustalono w Polsce na 649 złotych, natomiast Kruger&Matz EAGLE 1075 na 779 złotych. Oba tablety są już dostępne na oficjalnej stronie internetowej producenta oraz w sklepach elektronicznych sieci Rebel Electro.

Na koniec jeszcze informacja, która może być istotna dla niektórych osób: w zestawie z tabletami znajdują się kabel USB i zasilacz sieciowy, czyli ładowarka.