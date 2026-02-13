Ważna nowość w mobilnym Chrome. Często Ci się przyda

Google rozpoczęło proces szerokiego udostępniania funkcji przypinania kart w mobilnym Chrome. Z kolei aplikacja Zdjęcia Google doczekała się większego odświeżenia interfejsu.

Przypinanie kart w Google Chrome na Androidzie

Funkcja przypinania kart jest dobrze znana z desktopowego Google Chrome, natomiast dotychczas nie była dostępna na Androidzie. Użytkownicy musieli więc radzić sobie w inny sposób, przykładowo starając się nie zamknąć ważnych kart. Wspomniana metoda nie była idealna, bo jednak łatwo było o przypadkowe usunięcie karty z listy wszystkich otwartych.

Dla wszystkich, którzy męczyli się z kartami, mamy świetną wiadomość. Google wreszcie zdecydowało się wyeliminować opisane braki. Otóż Google Chrome na Androidzie otrzymał długo wyczekiwane rozwiązanie pozwalające na przypinanie kart. Obecnie funkcja jest szeroka wdrażana wraz z wersją 144, która powinna być już dostępna do znacznej większości użytkowników w Google Play.

W celu przypięcia karty wystarczy przytrzymać palec na otwartej karcie, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Przypnij kartę. Taka karta będzie cały czas widoczna na górze listy – także, gdy przesuniemy ekran w dół – wówczas, aby zapewnić więcej przestrzeni, kafelek z kartą zostanie zmniejszony.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Warto zauważyć, że w przypiętych kartach znika przycisk zamykania (ikona X), aby uniknąć sytuacji z przypadkowym zamknięciem karty. Oczywiście taka opcja nadal dostępna jest w menu kontekstowym. W tym menu znajdziemy też możliwość odpięcia wcześniej przypiętej karty.

Zdjęcia Google z nowym interfejsem

Aplikacja Zdjęcia Google cieszy się dużą popularnością zarówno na Androidzie, jak i wśród właścicieli iPhone’ów. Najnowsza zmiana skierowana jest dla tej drugiej grupy użytkowników.

źródło: 9to5Google

Aktualizacja w wersji na iOS wprowadza ruchomy pasek narzędzi, który składa się z trzech opcji – Zdjęcia, Kolekcje i Utwórz. Towarzyszy im oddzielny przycisk lupy, który umożliwia wyszukiwanie i zadawanie pytań. Nowy pasek od strony wizualnej przypomina element interfejsu, który jest jakby połączeniem Liquid Glass z wytycznymi Material 3 Expressive.

Zmiana, jak zauważa serwis 9to5Google, udostępniana jest wraz z wersją 7.63. Aktualizacja powinna być już widoczna w App Store.