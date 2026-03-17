Narzekasz na wielkość smartfonów? Ten maluch to spełnienie Twoich marzeń

W komentarzach na Tabletowo całkiem często można przeczytać narzekania na wielkość sprzedawanych obecnie smartfonów. Ten maluch jest spełnieniem marzeń osób, które chciałyby mieć sprzęt o dużych możliwościach w rzadko spotykanej – kompaktowej formie.

Fossibot F116 Pro 5G to mały smartfon o bogatym wnętrzu

Smartfon Fossibot F116 Pro 5G ma 114,5 mm wysokości i 59,6 mm szerokości oraz 23 mm, zatem jest niespotykanie kompaktowym, ale też – nie oszukujmy się – dość grubym smartfonem. Celowo jednak, ponieważ to urządzenie typu rugged (o odporności IP68 i IP69K), czyli w obudowie, która ma zapewnić mu ponadprzeciętną odporność w bardzo różnych zastosowaniach dzięki możliwości podłączenia zróżnicowanych akcesoriów:

Fossibot F116 Pro 5G (źródło: Fossibot)

Pomimo tak kompaktowej formy i dzięki dużej grubości oferuje on solidną specyfikację, której można by było nie spodziewać się po takim smartfonie. Producent wyposażył go bowiem w aparat szerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix i 48 Mpix ultraszerokokątny o kącie widzenia aż 152.6° na tyle oraz 32 Mpix na przodzie.

Na pokładzie jest też akumulator o pojemności 3700 mAh, który – według deklaracji Fossibota – ma wystarczyć na 330 minut nagrywania wideo w 1080p, 270 minut w 2K i 230 minut w 4K. Smartfon Fossibot F116 Pro 5G obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 33 W i naładowanie go od 0 do 80% ma trwać godzinę. Ponadto oferuje zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 10 W.

Wydajność również powinna być w pełni satysfakcjonująca dzięki zastosowaniu procesora MediaTek Dimensity 7300 2,5 GHz (4 nm) wraz z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, którą można dodatkowo rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności 1 TB.

Z uwagi na swoje gabaryty smartfon Fossibot F116 Pro 5G oferuje 4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1172×540, co jednak przekłada się na całkiem przyzwoite 322 ppi. Do tego ekran odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz.

Warto jeszcze wspomnieć, że na tyle tego modelu jest kolorowy pierścień LED, którego podświetlenie może synchronizować się z odtwarzaną muzyką. Może on także powiadamiać o przychodzącym połączeniu. Nie można również pominąć, że smartfon Fossibot F116 Pro 5G oferuje czytnik linii papilarnych, moduł NFC, radio FM, dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD) i konfigurowalny przycisk.

Ile kosztuje Fossibot F116 Pro 5G?

Regularną cenę ustalono na 499 dolarów (równowartość około 1845 złotych), ale będzie można go kupić na platformie Kickstarter już od 279 dolarów (~1030 złotych).