Zdecydowanie nie jest to dobry dzień dla operatorów sieci komórkowych i ich klientów. Dopiero co pisaliśmy o poważnej awarii w Play, a teraz kolejna ma miejsce w sieci Plus.

Awaria w Plusie. Nie działa internet mobilny

Jak przed chwilą wspomniałem, 28 marca 2024 roku z pewnością nie zostanie dobrze zapamiętany przez operatorów, a także ich klientów. Otóż dziś głośno zrobiło się o poważnej awarii w Play, a chwilę później zaczęło przybywać skarg dotyczących działania sieci Plus.

Problemy występują u naprawdę wielu osób, co potwierdzają wyniki ze strony Downdetector. Około godziny 14:30 liczba raportów wyniosła ponad 5 tys., co zdecydowanie jest bardzo dużą wartością. Najwięcej zgłoszeń pochodzi z dużych, polskich miast – m.in. Warszawa, Kraków czy Łódź.

Owszem najwięcej zgłoszeń mamy z dużych miast, ale wynika to przede wszystkich z liczby użytkowników. Należy wiedzieć, że problemy z siecią Plus mogą występować również na terenach pozamiejskich i na wsiach.

Co nie działa?

Użytkownicy Plusa wskazują, że przede wszystkim mają problemy z działaniem internetu mobilnego. Oznacza to, że w wielu przypadkach korzystanie z internetu jest utrudnione lub nawet niemożliwe. Szczególnie odczuwalne będzie to dla osób pracujących lub tych, którzy przykładowo podróżują samochodem, bowiem brak internetu może skutkować problemami z działaniem nawigacji.

Klientom Plusa pozostaje wykazać się cierpliwością. Działanie internetu mobilnego powinno wkrótce zostać przywrócone. Jeśli należących do grupy poszkodowanych, to powinieneś – jeśli jest to możliwe – poszukać połączenia z siecią Wi-Fi lub skorzystać z usług innego operatora.