Google spóźniło się z tymi „nowościami” o kilka lat

Giant z Mountain View postanowił dodać do usługi Google Chat funkcję, której brakowało tam od zawsze. Dzięki niej można mieć większą kontrolę nad powiadomieniami. To jednak niejedyna nowość. Czego jeszcze mogą spodziewać się użytkownicy?

Dzięki tej funkcji ogarniesz powiadomienia

Google Chat to usługa, która w 2022 roku zastąpiła Hangouts. Na początku została zaprojektowana dla rozwiązań biznesowych, jednak wtedy zyskali do niej dostęp wszyscy użytkownicy. Rozwiązanie to daje możliwość tworzenia grupowych chatów oraz zarządzania nimi. Wystarczy do tego tylko aktywne konto Google.

Muszę przyznać, że nigdy nie zdarzyło mi się korzystać z tego rozwiązania, ale chyba nie mam czego żałować. Twierdzę tak, ponieważ nowości, które teraz oficjalnie ogłosiła firma we wpisie na blogu Workspace, są delikatnie mówiąc przestarzałe, a inne platformy oferują je już od dłuższego czasu.

źródło: Google

Pierwszą z nich jest możliwość lepszego zarządzania powiadomieniami, ponieważ ich ustawienia doczekały się rozbudowy. Do tej pory zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w aplikacji, była jedynie możliwość ich włączenia lub wyłączenia. Teraz do Chatu trafią cztery opcje: zezwalanie na wszystkie powiadomienia, na te dotyczące głównych konwersacji, dotyczące wzmianek o użytkowniku oraz brak powiadomień. W końcu użytkownicy będą mogli zadecydować, a nie musieć wybierać pomiędzy „milionem” lub zerem powiadomień.

Google przygotowało coś jeszcze

Google poinformowało także, że wprowadza nową funkcję „powiadom wszystkich”. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, użytkownik otrzyma powiadomienia o wszystkich nowych wiadomościach, które pojawiły się w czacie. Funkcja ta obejmuje otrzymywanie powiadomień o wszystkich wzmiankach, obserwowanych wątkach, a nawet o wątkach, które nie są przez użytkownika obserwowane. Nie jest do końca jasne, czy będzie to działać np. pomimo ręcznego wyłączenia powiadomień.

Nowe funkcje mają być wprowadzane stopniowo. Osoby, korzystające z Google Chat w przeglądarce lub Androidzie, powinny otrzymać dostęp do nowości w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Nieco dłużej będą musieli poczekać użytkownicy iOS. Na system operacyjny Apple aktualizacja zacznie być rozpowszechniana 21 maja 2024 roku.