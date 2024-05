Airbnb zmieni się dla klientów! Ma być taniej niż w hotelach

Airbnb to platforma do wynajmowania zakwaterowania, na wakacje, „city break” czy też podróż służbową, która miała rywalizować z Bookingiem przystępnymi cenami i szeroką ofertą. Po kilku latach jednak brutalnie przegrywa ten pojedynek, więc dyrektor generalny zapowiedział spore zmiany!

Jak zmieni się Airbnb?

Airbnb to serwis, który powstał aż w 2008 roku, a firma swoją siedzibę ma w Kalifornii. Platforma ma umożliwiać wynajęcie apartamentu, pokoju bądź domku na krótszy lub dłuższy wyjazd na bardziej atrakcyjnych warunkach niż te, które oferuje Booking. Przez wiele lat skutecznie się to udawało, ponieważ oferty na Airbnb często miały o wiele niższe ceny niż te na Bookingu, jednak w ostatnich kilku latach zrównały się, więc wiele osób zamieniło Airbnb na ich konkurencję.

Ludzie korzystający z tej platformy do rezerwowania noclegów na wakacje, „city break” czy wyjazd służbowy coraz chętniej sięgają po ofertę Booking. Sam zresztą jestem przykładem tego, ponieważ cenowo często już nie ma żadnej różnicy, a konkurencja Airbnb często ma lepsze, dodatkowe usługi i obsługę klienta. Z powodu utraty wielu klientów dyrektor generalny Airbnb zapowiedział spore zmiany, mające na celu zmniejszenie cen!

Weryfikacja ocen, transparentne ceny

Brian Chesky, dyrektor generalny Airbnb, przyznał, że chce walczyć ze zbyt wysokimi cenami. Trzy pierwsze inicjatywy to dodanie nowego pola przy rezerwacji, gdzie pokazany będzie cały koszt za pobyt wraz z podziałem na konkretne rzeczy, tj. sam nocleg, koszty za sprząta czy opłatę rezerwacyjną. Dzięki temu ludzie będą dokładnie wiedzieć, za co płacą.

To jednak nie koniec zmian, ponieważ firma chce filtrować także opinie o gospodarzach. System weryfikacji ma sprawdzać wpisy pod kątem tego czy nie zostały napisane przez sztuczną inteligencję, co ma usunąć „sztuczne” opisy. Dzięki temu obiekty zyskają na wiarygodności. Ostatnią zmianą, równie ważną, jest wprowadzenie filtrów do wyszukiwania. Ta opcja ma się pojawić jeszcze w maju i pozwalać np. szukać tylko wśród obiektów, które pozwalają na zakwaterowanie zwierząt.

Trzeba przyznać, że te zmiany są bardzo potrzebne, ponieważ platforma w ostatnich miesiącach mocno straciło na konkurencyjności. Jeżeli zmiany będą udane, to w tej sytuacji najwięcej zyskają klienci.

Przy okazji, jeżeli planujecie podróż z Airbnb bądź Bookingiem z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, możecie sprawdzić, jak skorzystać z darmowych biletów na PKP Intercity.