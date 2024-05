Korzystasz z Chrome? Koniecznie zaktualizuj przeglądarkę!

Przeglądarka Google Chrome otrzymała nową, stabilną aktualizację. Głównym powodem jej wydania jest wykrycie luki typu zero-day (dnia zerowego). To już piąta w tym roku łatka, która ma chronić użytkowników przed hakerami.

Luka dnia zerowego w Google Chrome

Popularna przeglądarka Google Chrome zyskała nową wersję. Zaktualizowano w niej zabezpieczenie wykrytej luki dnia zerowego. Exploit zero-day to sposób, w którym hakerzy mogą wykorzystać wykrytą dziurę w oprogramowaniu, zanim jeszcze producent czy użytkownik zdoła się zorientować. Tego typu ataki są niezwykle niebezpieczne, a twórca oprogramowania powinien zareagować najszybciej jak to możliwe.

Google, w swoim dość lakonicznym, poradniku, wspomina o tym, iż „ma świadomość, że w środowisku naturalnym istnieje exploit dla CVE-2024-4671”. Luka została wykryta przez anonimowego badacza w dniu 7 maja 2024 roku i otrzymała wysoki stopień zagrożenia. Oznacza to, iż bez wprowadzenia łatki mogłaby zostać wykorzystana nawet do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika, co może też przekładać się na kradzież danych czy próbę instalacji złośliwego oprogramowania.

Technologiczny gigant nie ujawnił żadnych szczegółów na temat charakteru ataku czy cyberprzestępców. Najistotniejsze jest to, że lukę udało się już załatać.

Aby wyposażyć swoją przeglądarkę Google Chrome w nowe zabezpieczenia, konieczne jest jej zaktualizowanie do wersji o numerze 124.0.6367.201/.202 w przypadku komputerów z systemem Windows oraz Mac i 124.0.6367.201 dla urządzeń opartych o Linux.

Jak zaktualizować przeglądarkę?

Aktualizacje Google Chrome mogą odbywać się automatycznie lub trzeba je aktywować oraz pozwolić na ponowne uruchomienie przeglądarki. Aby sprawdzić numer wersji lub dostępne poprawki należy otworzyć Chrome, kliknąć trzy kropki znajdujące się w prawym górnym rogu okna i na rozwijanej liście wybrać Ustawienia. Na samym dole listy wyświetlonej po lewej stronie znajdziemy zakładkę „Chrome – informacje”, po przejściu dowiemy się z jakiej wersji korzystamy oraz czy jest ona aktualna.

Jak zaktualizować przeglądarkę Google Chrome? (źródło: N. Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jeśli konieczne jest zainstalowanie aktualizacji i ponowne uruchomienie przeglądarki, zobaczymy proces ładowania nowej wersji – obracający się okręg, a następnie niebieską pigułkę „Uruchom ponownie”.

Od początku 2024 roku Google Chrome otrzymał już pięć tego typu poprawek. Zachęcamy do regularnego aktualizowania swojej przeglądarki.