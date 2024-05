Quo vadis, PlayStation? Czy Sony idzie na wojnę z graczami?

Kolejne ruchy Sony są coraz bardziej absurdalne, a producent kultowych konsol do grania skutecznie uniemożliwia granie w swoje produkcje w krajach, w których nie ma dostępu do PlayStation Network. Po co? Dlaczego? Kto wpadł w tej firmie na tak głupi pomysł?

Gracze Helldivers 2 vs. Sony

Dopiero co Sony mierzyło się z ogromną falą krytyki za jakże bardzo głupią decyzję związaną z Helldivers 2. Firma chciała wymusić na graczach połączenie kont z PlayStation Network, a także wycofać produkcję z krajów, gdzie nie jest dostępna ta usługa. Zamiast skorzystać z popularnego rozwiązania potocznie zwanego „marchewką i kijem”, rozdając za połączenie kont jakąś fajną pelerynkę lub inny hełm, to wydawca chciał zmusić do czegoś graczy.

No cóż, o tym, że to nie tędy droga, Sony przekonało się bardzo szybko. Gra zaczęła otrzymywać masę negatywnych opinii, a w sieci wręcz wrzało. Gracze odnieśli zwycięstwo, ponieważ korporacja ugięła się i zaniechała tego pomysłu. Jak się jednak okazało, to nie była jej ostatnia próba tego typu. Szkoda, że w firmie nikt nie myśli, żeby być „pro gracze”, a liczą się jedynie cyferki w Excelu. Chociaż w tym wypadku, to długofalowo być może nawet i one nie będą się zgadzać.

Ghost of Tsushima jest kolejne

Po swego rodzaju sukcesie społeczności graczy Helldivers 2 wydawało się, że nikt w Sony szybko nie wpadnie na równie głupi pomysł. Cóż, niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Ghost of Tsushima została wycofana ze sprzedaży w ponad 170 krajach. Tak, zgadliście. Dokładnie w tych, gdzie nie ma PlayStation Network. Jest to bardzo dziwna sytuacja, ponieważ Sony chce wymusić na graczach korzystanie z ich przeciętnej usługi PlayStation Network, a jednocześnie nie oferuje jej w każdym kraju.

Większość krajów z tej niechlubnej listy jest w Afryce oraz Azji, ale niestety znalazły się na niej również kraje europejskie, jak np. Estonia, Litwa, Łotwa oraz Bośnia i Hercegowina. Co ciekawe, są na niej też Iran, Japonia i San Marino. W Sony ewidentnie nikt nie wyciągnął wniosków po aferze z HellDivers 2, a korporacja zupełnie nie liczy się z graczami.

Quo vadis, Sony? Serio?

Powiedzieć, że generacja PlayStation 5 jest lekko nieudana dla Sony, to jak nic nie powiedzieć. Firma wypuściła konsolę już przeszło 4 lata temu i przez ten czas wydała zaledwie kilka ciekawych gier, które faktycznie mogłyby skłonić graczy do masowego kupowania tego urządzenia. Jednym z takich tytułów na pewno jest Marvel’s Spider-Man 2. Taki stan rzeczy prowadzi do tego, że firma chce sprowadzić jak najwięcej graczy w jedno miejsce, tylko, zamiast zachęcać ich do tego, próbuje to robić zakazami, co ma odwrotny skutek. No cóż, tego nikt się nie spodziewał, wszyscy byli w totalnym szoku…

W sieci krążą już plotki, że po Ghost of Tsushima tak samo może stać się z kolejnymi grami wydawanymi przez Sony na Steamie, jak np. God of War, czy też sequel, który być może zmierza na tę platformę. Graczom pozostaje jedynie mieć nadzieję, że w Sony ktoś pomyśli, że ta droga nie jest najlepsza.