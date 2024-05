Niantic zaprezentowało Hello Dot. Czy to nowe tamagotchi?

Peridot, czyli gra autorów Pokemon Go, świętuje pierwsze urodziny! Z tej okazji twórcy przygotowali coś bardzo ciekawego, a mianowicie „Hello, Dot”, czyli mieszankę wirtualnej rzeczywistości z tą prawdziwą. Na czym polega cała zabawa?

Peridot prezentuje Hello Dot

Peridot, które zostało wypuszczone przez Niantic na rynek 9 maja 2023 roku, świętuje właśnie swój „roczek”. Przez ostatnie 12 miesięcy gra zyskała uznanie wśród wielu graczy, a także zwykłych casuali. Przystępna produkcja, bajkowa oprawa graficzna, a także fakt, że tytuł jest dostępny na smartfonach, sprawiły, że było to w zasadzie skazane na sukces.

Po roku od wypuszczenia Peridot, Niantic zaprezentowało coś, co nazwało „przełomowym doświadczeniem opartym na rzeczywistości mieszanej”. Mowa tutaj o przytoczonym wcześniej „Hello, Dot„, dzięki któremu osoby posiadające Meta Quest 3 mogą wziąć swojego Dota na ręce, podrzucać nim, czy nawet… przytulać go (wiem, dziwne). Jak to wygląda w rzeczywistości?

Niantic chce eksperymentować

Asim Ahmed, który odpowiada za globalny marketing w Niantic, jasno stwierdził, że firma chce eksperymentować z Peridot i wprowadzić na rynek grę opartą w 100% o AR (Augmented Reality). Dzięki temu wprowadzenie wirtualnej rzeczywistości do prawdziwego świata ma być bardzo proste.

Nasz zespół jest podekscytowany wyzwaniem, jakim jest wprowadzanie innowacji na zupełnie nowych platformach, wykraczających poza urządzenia mobilne. Uruchomienie “Hello, Dot” jest pierwszym krokiem w ewolucji serii Peridot i tylko przebłyskiem tego, co mamy nadzieję wnieść do różnych przestrzennych urządzeń komputerowych przyszłości. Czekam na dzień, w którym będziemy mogli zobaczyć Doty u naszego boku przez prawdziwe okulary AR. Będziemy nadal eksperymentować, aby wymyślić przyszłe treści i doświadczenia, które chcielibyśmy zobaczyć. Asim Ahmed, Global Product Marketing Lead w Niantic, tłumaczenie media.ro.team

Na ten moment oczywiście oprócz podrzucania czy przytulania Dota, możemy się też z nim bawić, co na filmiku wygląda trochę jak zabawa z kotem. Dot podąża za laserem, którym sterujemy. Na pewno osoby, które dotychczas świetnie bawiły się w Peridot i posiadają Meta Quest 3, będą się świetnie bawić.

Produkcję można pobrać z oficjalnej strony Meta.