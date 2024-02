Bard Google właśnie stał się lepszy. Co się zmieniło?

Na początku grudnia 2023 roku Google zaprezentowało Gemini, swój najbardziej rozwinięty i wszechstronny model, jaki do tej pory stworzyło. Dziś jeden z jego wariantów stał się powszechnie dostępny dla użytkowników. Co najważniejsze: za darmo.

Bard Google od dziś z Gemini Pro

Model Gemini 1.0 dostępny jest w trzech wariantach: Ultra, Pro i Nano. Ten ostatni jest przeznaczony dla urządzeń mobilnych, podczas gdy pierwszy do realizacji bardzo złożonych zadań. Z kolei Gemini Pro to według Amerykanów najlepszy model do skalowania bardzo zróżnicowanych zadań, co czyni go najbardziej uniwersalnym, patrząc z perspektywy przeciętnego użytkownika.

A od teraz ten przeciętny użytkownik będzie mógł z niego korzystać bez żadnych opłat, gdyż został on zintegrowany z Bardem we wszystkich dostępnych językach i miejscach, w tym polskim i Polsce. Początkowo był bowiem wyłącznie w języku angielskim w ponad 170 krajach. Z testów, przeprowadzonych przez zewnętrznych weryfikatorów, których wyniki przytacza Google, Bard z Gemini Pro jest obecnie jednym z najskuteczniejszych chatbotów dostępnych w wielu językach w porównaniu z innymi znanymi rozwiązaniami, zarówno bezpłatnymi, jak i płatnymi.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ jednocześnie Google udostępnia funkcję sprawdzania w ponad 40 językach. Po otrzymaniu odpowiedzi od Barda można kliknąć ikonę „G”, aby Bard sprawdził, czy w internecie znajdują się treści, które potwierdzą przekazane przez niego informacje. Działa to także w języku polskim.

Kolejna nowość w Google Bard jednak już nie dla Polaka

Ponadto gigant z Mountain View poinformował dziś o udostepnieniu możliwości bezpłatnego generowania obrazów przez Barda, ale funkcja ta ma już istotne ograniczenia. Po pierwsze, działa wyłącznie w języku angielskim, tzn. polecenia trzeba wpisywać po angielsku. O ile to nie będzie problem dla większości osób, o tyle drugie już tak, i to dla wszystkich.

Możliwość generowania grafik przez Google Barda jest dostępna – według Google – w „większości krajów na całym świecie”, jednak próba wygenerowania obrazu w Polsce kończy się niepowodzeniem, nawet po wpisaniu polecenia w języku angielskim. Jedynym wyjściem, przynajmniej na ten moment, jest skorzystanie z VPN – sprawdziliśmy, działa.

Firma z Kalifornii podaje, że nowa funkcja generowania grafik została udostępniona dzięki zastosowaniu zaktualizowanego modelu Imagen 2, który oferuje fotorealistyczne wyniki wysokiej jakości. Jednocześnie zaimplementowano w niej ograniczenia techniczne, aby ograniczyć problematyczne wyniki, takie jak treści zawierające przemoc, obraźliwe lub o charakterze jednoznacznie seksualnym.

fot. Jakub Malec / Tabletowo.pl

Ponadto nie jest możliwe generowanie obrazów konkretnych obrazów (Taylor Swift lubi to) i do grafik dodawane są rozpoznawalne cyfrowo znaki wodne w pikselach (odpowiedzialne jest za to narzędzie SynthID).